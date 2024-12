Felfedték az első lengyel atomerőmű átadásának céldátumát

Lengyelország első atomerőművének első blokkját 2036-ban helyezhetik kereskedelmi üzembe, a második és harmadik blokkokat pedig 2037-ben és 2038-ban - jelezte a lengyel kormánymegbízott az Interia Biznes lengyel lap tudósítása szerint. A lengyel kormány az Európai Bizottság év végi döntésére vár az állami támogatás jóváhagyásáról, ami lehetővé tenné a támogatásokkal kapcsolatos tárgyalások megkezdését. Az is kiderült, hogy egy második atomerőmű ötlete is a tervezőasztalon van, a lehetséges kivitelezők között dél-koreai vállalat is szerepel.