Morgan Stanley: 2025-ben jöhet a fordulat az európai autógyártóknál

A Morgan Stanley elemzői szerint Európa vezető autógyártói 2025-ben jelentős fellendülés előtt állhatnak, írja a MarketWatch.

Idén a vezető európai autógyártók, köztük a Volkswagen, a Stellantis, a Mercedes-Benz és a BMW is profitfigyelmeztetést adtak ki, elsősorban a megemelkedett energiaárak, a visszaeső kínai eladások és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedése miatt.

A Morgan Stanley elemzői azonban úgy vélik, hogy a legrosszabbat már maguk mögött tudhatják az autógyártók, különösen akkor, ha az autóik megfizethetőség tovább javul.

Az új autók megfizethetősége Európában 2023 végére történelmi mélypontra esett a magas kamatlábak és a megemelkedett gyártási költségek által magasra emelkedett vételárak miatt.

A Morgan Stanley elemzői most úgy vélik, hogy a helyzet 2025-ben - a növekvő jövedelmekkel és a csökkenő kamatlábakkal összhangban - drámai javulásnak indul, még akkor is, ha az új autók listaárai továbbra is magas szinten maradnak.

Az elemzők szerint az európai autógyártóknak nyújtott új kormányzati támogatás esetleges bevezetése - válaszul a kínai EV-gyártók növekvő versenyére - szintén tovább javíthatja a vezető autógyártók kilátásait 2025-ben.

A Morgan Stanley véleménye szerint az EU autógyártóinak helyzete miatt valószínűleg arra kényszerülnek majd, hogy "stratégiai szövetségeket" kössenek kínai riválisaikkal, akik így vagy úgy, de egyre nagyobb részesedést fognak szerezni az európai piacból. A kínai EV-gyártókkal kötött stratégiai szövetségek növelhetik az európai autógyártók kilátásait azáltal, hogy csökkentik gyártási költségeiket, és hozzáférést biztosítanak számukra a kínai EV-gyártók legmodernebb technológiájához.

A kínai EV-gyártókkal való közös vállalkozások viszont segíthetnek az európai autógyártók eladásainak fellendítésében az árérzékeny afrikai, ázsiai és latin-amerikai piacokon, mivel az európai autógyártóknak segítenének csökkenteni áraikat.

Címlapkép forrása: Scharfsinn86 via Getty Images