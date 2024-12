Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Sorra dőlnek az új történelmi csúcson a magyar tőzsdén, a jó hangulathoz mellé pedig most sok izgalmas sztori is társul a hazai piacon. A nagypapírok mellett ráadásul ezúttal a kisebb piaci kapitalizációval rendelkező magyar részvények is jó lehetőségekkel kecsegtetnek. Ezek közül a lehetőségek közül mutattunk már a héten kettőt is, az általunk javasolt részvények közül pedig az egyik árfolyama már durván el is szállt, így megnéztük, hogy érdemes lehet-e még beszállni a mostani szinteken. Lássuk!