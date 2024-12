Így törnek be az otthonunkba, az utakra és a gyárakba az AI-robotok - Óriási biznisz lesz ebből

Turzó Ádám Pál 2024. december 16. 15:00

Az AI nem új (1950-es évek), a robotok nem újak (1960-as évek). A mozgásra, futásra, látásra, hallásra, tanulásra és önálló cselekvésre képes mesterséges intelligencia-robotok igen. Ezek a most még futurisztikusnak tűnő robotok hamarosan elárasztják az utakat, a gyárakat és a háztartásokat is – vetíti előre a Citi az fizikai robotok forradalmáról szóló "The Rise of AI Robots" c. elemzésében. Az életünk megváltozik és hatalmas új piacok születnek.