Arany? Bitcoin? Amerikai részvények? - Mi lesz 2025 sztárja?

Fantasztikus hetes részvények, amerikai részvénypiac, AI-kapcsolt részvények, argentin tőzsde, arany, bitcoin, ezek voltak 2024 sztárjai. De mik lehetnek idén? Azt már megmutattuk, hogy a hazai profi befektetők milyen eszközökben látnak fantáziát 2025-ben, most jöjjenek a nagy elemzőházak befektetési ötletei az új évre!

Amundi

Az Amundi arra hívta fel 2025-ös kitekintésében a figyelmet, hogy a részvénypiaci rali egyre szélesebb, 2024-ben egymás után kapcsolódtak be újabb és újabb szektorok az emelkedésbe, és ez a trend 2025-ben folytatódhat. 2024 első felében a fantasztikus hetes részvények domináltak, az év második felében a részvénypiaci teljesítmény szélesebb körűvé vált.

Az egyes S&P500 részvények és az index közötti korreláció az egy évvel ezelőtti 60%-ról 40% közelébe csökkent.

Az Amundi arra számít, hogy 2025-ben a fantasztikus hetes és a fennmaradó 493 S&P 500 tag közötti eredménynövekedés konvergenciája megvalósul, ami az egyenlő súlyozású indexet kedvezőbbé teszi a piaci kapitalizáció súlyozásúval szemben.

Az európai részvénypiacok a geopolitikai helyzet romlása és a kereskedelmi korlátozások miatt sérülékenyek, mivel a nagy európai vállalatok nagymértékben támaszkodnak az exportra. Ezek a kockázatok azonban már beárazottak lehetnek. Az előremutató P/E mutató alapján az S&P500 és a Stoxx600 közötti különbség arra utal, hogy

az európai részvények jelenleg különösen vonzók értékalapú befektetési lehetőségként.

Az európai részvényeken belül az érték alapú és a növekedési megközelítés elegyét alkalmazza az Amundi, pozitívan állnak a kis kapitalizációjú részvényekhez, ahol viszont a részvényszelekció kulcsfontosságú. Európán belül az Egyesült Királyságot részesítik előnyben, ami egyfajta hedge-ként is szolgál a közel-keleti válsággal szemben. Az Egyesült Királyság részvénypiaca defenzív, magas osztalékot kínál, és ellenállóbb az emelkedő energiaárakkal szemben, mint az eurózóna.

A japán piac szintén jó értéket képvisel az Egyesült Államokhoz képest, bár a növekvő infláció bonyolítja a helyzetet azáltal, hogy a japán jegybankot kamatemelésekre kényszeríti, ami erősíti a jent és hatással van a vállalati profitokra is. Viszont ezekkel együtt is a defláció végének és a vállalatirányítási reformoknak már vannak pozitív jelei.

Ha nem a régiókat, hanem az egyes szektorokat nézzük, akkor az Amundi szerint a pénzügyi, a kommunikációs és a közüzemi szektor vonzó. A pénzügyi szektoron belül különösen a bankok tűnnek olcsónak, a kommunikációs szolgáltatókon belül főleg az amerikai cégek magas profit mellett ésszerű értékelés mellett forognak, a közműcégek szintén vonzóak, ráadásul az AI témához való kitettségük az Egyesült Államokban további előnyt jelent (a mesterséges intelligencia fejlesztése, a nagy adatközpontok üzemeltetése rendkívül enerhiaigényes.

Az Amundi szerint számos ágazat profitálhat a gazdasági ciklustól független trendekből is. Az AI továbbra is hosszú távú téma marad, de érdemes óvatosan megközelíteni ezt a területet a legnagyobb vállalatok magas értékelése miatt. Az átmenet várhatóan a szoftverek felé tolódik el. Az ipari szektorban a védelmi cégek profitálhatnak a geopolitikai feszültségekből.

BlackRock

A BlackRock szerint 2025-ben tematikák alapján érdemes befektetni, szerintük 2025-ben az AI és a geopolitika továbbra is kulcsfontosságú témák maradnak, ugyanakkor jelentős változások várhatók az ezeket előrevivő politikákban, demográfiai trendekben és technológiai fejlesztésekben. Az új év közeledtével a befektetőknek érdemes átgondolniuk, milyen kitettségük van ezekkel a témákkal kapcsolatban, és hogyan pozicionálhatják portfóliójukat ezekhez a strukturális trendekhez.

A mérsékelt kamatcsökkentések támogathatják a kamatérzékeny eszközöket: A Fed nemrégiben végrehajtott kamatcsökkentései enyhíthetik a nyomást azokra a vállalatokra, amelyek érzékenyek a kamatlábakra, valamint azokra az eszközökre, amelyek nem termelnek készpénzáramot. Ez kedvező hatást gyakorolhat például a biotechnológiai részvényekre, a bitcoinra és az aranyra.

Az amerikai fizikai infrastruktúra újjáépítése: Az olyan témák, mint az infrastruktúra, a gyártás és a lakásépítés, kedvezőbb helyzetben lehetnek a választások utáni környezetben, mivel ezek a politika által támogatott és strukturális változások által hajtott szegmensek metszéspontjában helyezkednek el.

Az AI fejlesztési szakasza felgyorsul: Az AI-infrastruktúrába történő hatalmas beruházások, valamint az egyre erősebb chipek és AI-modellek alapot adnak a technológia szélesebb körű alkalmazásához.

Goldman Sachs

Az elemzőház alap forgatókönyve támogató a tőkepiacokkal szemben, összességében azonban érdemes két dolgot szem előtt tartani:

a portfóliók védelme, például opciókon keresztül

diverzifikáció.

A Goldman szakemberei szerint a fontosabb eszközosztályok mindegyikében pozitív hozamokat lehet elérni 2025-ben:

A globális részvénypiacon közel 11 százalék, a nyersanyagpiacon 10 százalék, a fejlett piaci hosszú kötvényeknél pedig 6 százalék közeli hozam érhető el.

Az amerikai gazdaság tovább növekedhet 2025-ben, ez pedig az amerikai részvénypiac felülteljesítését, az amerikai kötvények alulteljesítését és a dollár erősödését hozhatja.

A kihívást az jelenti, hogy a szélsőséges kockázatok (tail risks) nagyobbak, mint korábban, és az új amerikai kormányzat politikai programja szélesebb körű kimeneteli lehetőségeket teremt. Erre egy széleskörű kereskedelmi háború lehetősége a legnyilvánvalóbb példa, amely alulértékelt kockázatnak tűnik.

Ezért érdemes diverzifikálni a portfóliókat:

Kötvények: Különösen a nem-amerikai kötvények nyújthatnak védelmet a növekedési kockázatok, például egy esetleges mélyebb kereskedelmi háború hatásait ellen.

TIPS (inflációvédett kötvények): Bár az amerikai inflációs kockázatok a hozamgörbe rövid végén már jól árazottak, a hosszabb lejáratoknál mérsékeltebbek a várakozások, így a TIPS jó fedezeti eszközként szolgálhat.

Részvények: Az amerikai részvénykitettség kiterjesztése közepes kapitalizációjú részvényekre vagy egyenlő súlyozású portfóliókra csökkentheti a koncentrációs és értékeltségi kockázatokat.

Long USD pozíciók: Az amerikai kamatemelkedési és vámkockázatok ellen védelmet nyújthat a dollár longolása.

A Goldman szerint érdemes opciókat használni a szélsőséges makrogazdasági kockázatok elleni védelem érdekében.

A választások utáni volatilitás csökkenése megkönnyíti az amerikai eszközökre szóló call opciók révén történő kitettség növelését.

A mélyebb fedezeti védelem (beleértve az európai részvényeket is, amelyek bizonyos kockázatokra érzékenyek) szintén vonzóbb árazású.

Az amerikai dollár long opciók továbbra is vonzók (különösen az euróval, kanadai dollárral, szingapúri dollárral és dél-koreai wonnal szemben).

Mivel a piac már beárazta az amerikai politikai változások lehetséges hatásainak egy részét, elképzelhető, hogy egyes eszközök profitálhatnak, ha ezek a politikai kockázatok nem valósulnak meg. Ebből a szempontból érdemes megnézni, mi történt 2017-ben, az első Trump-adminisztráció első évében, ugyanis akkor a feltörekvő piaci részvények és devizák jelentősen felülteljesítettek.

JP Morgan

Az elmúlt időszakban a diverzifikáció népszerűtlenebbé vált, ennek pedig az az oka, hogy bizonyos eszközök jelentősen felülteljesítettek: a részvények a kötvényekkel szemben, növekedési részvények az értékalapú részvényekkel szemben, és az amerikai részvénypiacok a nemzetközi piacokkal szemben. Ennek következtében a JP Morgan szerint sok befektető túlzott kitettséggel rendelkezik az elmúlt időszak nyerteseiben, miközben alulsúlyozott a lemaradókban.

Az eszközök teljesítménye a makrogazdasági környezettől függ, amely jelenleg eléggé zavaros képet mutat. A gazdasági növekedés továbbra is erőteljes a fogyasztás és a feszes munkaerőpiac miatt, a maginfláció még mindig alacsony, de az amerikai választások eredménye jelentős politikai változásokat vetít előre, ez volatilitást hozhat a gazdaságban és a tőkepiacokon.

A JP Morgan szerint azonban a volatilitás lehetőségeket is hoz.

Kötvények: A kötvénypiac az elemzőház szerint vonzóbb, mint az elmúlt évtizedekben, viszont sok befektető továbbra is alulsúlyozott. Azoknak a befektetőknek, akik aggódnak a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, érdemes a hosszabb lejáratokat választaniuk a kötvénypiacon.

Részvények: Az elmúlt két évben a fantasztikus hetes részvények erős eredménynövekedése tovább erősítette a növekedési részvények felülteljesítését, így a befektetők alulsúlyozottak a részvénypiac más szegmenseiben. Bár az amerikai részvényportfóliók indexszinten egyenlő kitettséget mutatnak az értékalapú és növekedési részvényekben, az alapok elemzése alapján a JP Morgan szerint 10 százalékponttal nagyobb a kitettségük a növekedési részvényeknél. Az érdeklődés a külföldi piacok iránt stagnál, az amerikai részvényportfóliókban a nemzetközi részvények átlagos allokációja 12 hónapos mélyponton van, mindössze 20%-on, ami körülbelül a fele annak, amit diverzifikáltnak lehet tekinteni.

Ez az alulsúlyozottság a JP Morgan szerint túlzott.

Alternatív eszközök: Itt az árupiacokra, hedge fundokra, reáleszközökre stb. kell gondolni, az elemzőház szerint ezek az eszközök egyre könnyebben hozzáférhetővé válnak a befektetők egyre szélesebb rétegei számára, ahogy a technológia „demokratizálja” az alacsonyabb minimumbefektetések és nagyobb likviditás révén. Éppen ezért a hagyományos 60/40-es részvény/kötvény portfólióstruktúra helyett új keretrendszer alakulhat ki, amely alternatív eszközöket is magában foglal: például egy 50/30/20-as portfólió, ahol a 20%-os alternatív eszközallokáció részben részvényekből és kötvényekből kerül finanszírozásra.

Merrill

Az elemzőház felülsúlyozásra javasolja a globális részvényeket, annak ellenére, hogy vannak negatív tényezők, például a megnövekedett geopolitikai kockázatok vagy az inflációs nyomás. A pozitívumok között kiemelik, hogy a vállalatok profitabilitása magas, a részvénypiaci piacvezetők tábora egyre szélesebb, a lakossági fogyasztás relatíve stabil, a vállalati mérlegek egészségesek, a monetáris politika pedig támogató.

A Merrill szintén felülsúlyozza az amerikai részvényeket is, itt kiemelik, hogy erősek a vállalati mérlegek, vonzó a cégek nyereségnövekedési potenciálja és a fogyasztás is erős. A nagyvállalatok részvényeire is optimisták, szerintük ebben a szegmensben erősek a fundamentumok, jó a szabad pénzáramlás termelés és egészséges az osztalékfizetés. Felülsúlyozzák a kisebb kapitalizációjú vállalatok részvényeit is, figyelembe véve a szilárd gazdasági növekedésre, a szélesedő nyereségciklusra és az alacsonyabb tőkeköltségekre vonatkozó várakozásokat. A Merrill itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb vállalatok részvényei jellemzően felülteljesítenek, miután a Fed elkezdi a kamatcsökkentési ciklusát, és most is ez történik.

Az elmúlt években a technológiai és kommunikációs szektor volt a vezető, de már más szektorokban is javulás tapasztalható a profitabilitásban, ilyen például a pénzügyi, közüzemi, diszkrecionális fogyasztói és egészségügyi szektor. Ahogy a ciklus szélesedik, és a pénzügyi feltételek tovább lazulnak, fontos, hogy a ciklikus, kamatérzékeny és növekedési szektorokban is legyen kitettsége a befektetőknek.

Az egészségügyi szektort továbbra is preferálja a Merrill, mivel jó egyensúlyt nyújt az értékalapú és a növekedési befektetések között, a szektor részvényeiben a befektetők pozicionáltsága relatíve alacsony, a tőkearányos megtérülés vonzó, és ezek a papírok osztaléknövekedést is kínálnak.

A fejlett részvénypiacok belül továbbra is az amerikai részvényeket preferálják, de enyhén felülsúlyozzák Japánt, ahol a Bank of Japan várhatóan fokozatosan hajtja végre a kamatemeléseket, az európai részvényekkel azonban továbbra is óvatosak, tekintettel a költségvetési megszorítások és politikai bizonytalanságok kockázatára.

Összességében diverzifikált megközelítést javasol a Merrill, amelyben egyensúlyban van az érték és a növekedés alapú megközelítés, és stratégiai kitettséget biztosít az AI-hoz és más hosszú távú tematikus trendekhez.

UBS

Kifejezetten erős éveken vagyunk túl, ami a tőkepiaci és a makrogazdasági trendeket illeti, kezdi elemzését a UBS. A 2020-as évek kezdete óta a globális részvénypiacok mintegy 50%-kal emelkedtek, a nominális GDP több mint 30%-kal nőtt, és az amerikai vállalati profitok közel megduplázódtak. Mindez annak ellenére történt, hogy példátlan globális lezárások történtek a Covid-járvány miatt, háborúk robbantak ki Kelet-Európában és a Közel-Keleten, és évtizedek óta nem látott kamatemelésekre került sor és jelentősen emelkedett az infláció.

A kilátásokkal kapcsolatban az elemzőház elsősorban Donald Trump elnökségének lehetséges makrogazdasági és tőkepiaci hatásait emeli ki. A UBS szerint Trump átalakíthatja az amerikai gazdasági és a nemzetközi geopolitikai környezetet, a vámpolitikája nagy hatással lehet a kereskedelemre, csökkentheti az amerikai belső keresletet és növelheti az inflációt, egy vámháború pedig stagflációs forgatókönyvet hozhat. Ugyanakkor a kereskedelmi partnerekkel folytatott tárgyalások vagy a hazai jogi kihívások enyhíthetik ezeknek a lépéseknek a hatásait, míg az adócsökkentések és a dereguláció pozitívabb piaci narratívát támogathatnak.

A UBS alap forgatókönyve alapján az S&P 500 6600 pontig emelkedhet 2025 végére,

amit az amerikai gazdasági növekedés, az alacsonyabb kamatlábak és a mesterséges intelligencia fejlődése hajthat. A célár alapján több mint 10 százalékos felértékelődési potenciál van az amerikai részvénypiacban.

A kínai gazdasági növekedés valószínűleg lassulni fog a UBS szerint, mivel a fiskális ösztönzők várhatóan nem lesznek elegendőek a vámok és strukturális kihívások hatásainak teljes ellensúlyozására. India ezzel szemben továbbra is robusztus növekedést érhet el. Európában a növekedés egyenetlen és visszafogott lesz, de az év során javulhat, mivel a bérnövekedés erős marad, miközben a kamatok csökkennek. Spanyolország, az Egyesült Királyság és Svájc várhatóan jobban teljesít, 1% feletti növekedéssel, míg Németország, Franciaország és Olaszország szerényebb, 1% körüli növekedést érhet el 2025-ben.

A UBS szerint a következő befektetési stratégiát érdemes követni 2025-ben:

Alacsonyabb kamatokra való pozícionálás: az investment grade kötvények vonzó hozamokat kínálnak.

Részvények: 2025 további emelkedést hozhat a részvénypiacokon, a UBS szerint az amerikai részvénypiac továbbra is vonzó, és egy ázsiai diverzifikált kitettség hatékony módja lehet a régió potenciális növekedésének kihasználására és a kockázatok kezelésére.

Innovációk: A mesterséges intelligencia, valamint az energia és erőforrások területei olyan lehetőséget kínálnak, amelyek jelentős és tartós profitnövekedést hozhatnak, hosszú távon kiemelkedő hozamokat biztosítva a befektetőknek.

Dollár: Az amerikai dollárt rövid távon pozitív hatások, például szűk amerikai munkaerőpiac és vámok, valamint hosszú távú negatív tényezők, például túlértékeltség mozgatják majd, a UBS azt ajánlja, hogy a befektetők a dollár erős időszakait használják ki a dollárkitettségük csökkentésére.

Arany, fémek: Az alacsonyabb kamatok, a tartós geopolitikai kockázatok és az amerikai államadóssággal kapcsolatos aggodalmak továbbra is támogatják az arany árfolyamát 2025-ben. Hosszú távú lehetőségek rejlenek a rézben és más fémekben is, mivel az energiafejlesztésbe, tárolásba és elektromos közlekedésbe történő beruházások növekednek.

Ingatlan: A lakó- és kereskedelmi ingatlanbefektetések kilátásai kedvezőek, a korlátozott kínálat és a növekvő kereslet lehetőségeket teremthet például a logisztikai ingatlanoknál, adatközpontoknál és lakóingatlanoknál.

