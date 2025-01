Bizonytalanság a tőzsdéken, nem találja az irányt a piac

Az Nvidia, a világ második legértékesebb vállalata, új termékeket mutatott be a Las Vegas-i CES 2025 technológiai konferencián. A cég többek között robotok és autók képzését szolgáló mesterséges intelligenciát, továbbfejlesztett gaming chipeket, és első asztali számítógépét is bemutatta, miközben az üzleti bővítési lehetőségeit is felvázolta.