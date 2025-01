Összeolvad a Getty Images és a Shutterstock

A Getty Images és a Shutterstock, két vezető vizuális tartalomszolgáltató vállalat bejelentette egyesülési szándékát. A 3,7 milliárd dolláros üzlet célja egy olyan erős piaci szereplő létrehozása, amely képes megfelelni a mesterséges intelligencia által támasztott kihívásoknak. Az egyesülés várhatóan trösztellenes vizsgálatot vonhat maga után.

A licencelt vizuális tartalmak piacát jelentősen fenyegetik az olyan generatív mesterséges intelligencia eszközök, mint a Midjourney és a DALL-E. Ezek a technológiák képesek a felhasználók egyszerű szöveges utasításai alapján képeket és videókat generálni, ami komoly kihívást jelent a hagyományos stockfotó szolgáltatók számára.

Az üzlet részletei szerint a Shutterstock részvényesei több opció közül választhatnak. Lehetőségük van részvényenként 28,80 dollárt kapni készpénzben, vagy 13,67 Getty Images részvényt, esetleg 9,17 Getty részvényt és 9,50 dollár készpénz kombinációját kapni minden egyes Shutterstock részvényükért.

A bejelentés hatására a tőzsdén jelentős mozgások voltak tapasztalhatók.

A Shutterstock részvényei 26,5%-ot emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, míg a Getty Images részvényei 50,2%-os növekedést mutattak.

Fontos megjegyezni, hogy mindkét vállalat részvényei az elmúlt négy évben csökkenő tendenciát mutattak, amit részben a mobilkamerák elterjedése és a stockfotók iránti kereslet csökkenése okozott.

Craig Peters, a Getty Images vezérigazgatója az egyesülés előnyeiről nyilatkozott kiemelten:

A megállapodás segít a vállalatoknak a tartalomkínálat bővítésében, az események lefedettségének bővítésében és új technológiák bevezetésében.

Peters fogja vezetni az egyesült vállalatot, amelynek tulajdonosi szerkezete úgy alakul, hogy körülbelül 54,7%-át a Getty Images befektetői, a fennmaradó részt pedig a Shutterstock részvényesei birtokolják majd.

Az egyesülés gazdasági előnyei között szerepel, hogy várhatóan évi 150-200 millió dollár közötti költségmegtakarítást eredményez az egyesített vállalat működésének harmadik évére.

Az új vállalat Getty Images Holdings néven fog működni, és továbbra is a New York-i tőzsdén lesz jelen, megtartva a "GETY" tickert. A Getty Images ezzel megerősíti pozícióját a Reuters és az Associated Press mellett a szerkesztőségi felhasználásra szánt fotók és videók piacán.

