Szenvednek a mozik, tavaly is csökkentek a bevételek

Tavaly tovább csökkent a mozik jegyeladása, a globális jegyeladások tavaly kétszámjegyű csökkenést mutattak, a jelentős csökkenés elsősorban a világ második legnagyobb piacának számító Kínában, valamint Japánban, Dél-Koreában és Németországban tapasztalt visszaesésnek tudható be, írja a Bloomberg.

A Gower Street Analytics piackutató adatai szerint a mozik globális jegybevétele 10%-kal, 30,5 milliárd dollárra esett vissza 2024-ben.

A globálisan legnagyobb mozipiacon, Kínában 25,4 százalék volt a visszaesés, Japánban 17,5, Dél-Koreában 10,7, Németországban pedig 8,7 százalékkal estek a bevételek.

Az Egyesült Államokban és Kanadában csupán 3,3%-os volt a csökkenés.

A bevételek visszaesésében fontos szerepe van a színészek és írók 2023-as sztrájkjának. A munkabeszüntetések miatt leállt a gyártás, és a stúdiók kénytelenek voltak elhalasztani számos potenciális 2024-es kasszasikert. Ezek közé tartozik a Paramount Mission Impossible című filmje, a Walt Disney Hófehérkéje, a Pixar Elio című filmje és két Marvel-produkció is.

Az Egyesült Államokon kívüli visszaesést súlyosbította az erős dollár, amely csökkentette az amerikai stúdiók külföldi bevételeit a külföldi jegybevételekből, de még helyi valutában számolva is meredekebb volt a visszaesés, mint az USA-ban.

Fontos hatás a bevételek visszaesésében az is, hogy a közönség ízlése Kínában, a hollywoodi filmek történetileg legmegbízhatóbb nemzetközi piacán a helyi filmek javára változott az amerikai produkciókkal szemben. Ez egybeesik a két ország közötti kapcsolatok romlásával. Az iparági adatok szerint a kormány által jóváhagyott amerikai filmek száma Kínában a 2018-as 60 feletti csúcsról 2022-re mindössze 15-re esett vissza. Ezek száma 2023-ban 35-re emelkedett, tavaly pedig 31 volt. A kínai helyi nyelvű filmek minősége ebben az időszakban ugrásszerűen megnőtt, ami valószínűleg visszafogja az amerikai filmek iránti keresletet. A kínai jegybevétel több mint 80%-át ma már a saját gyártású filmek adják.

Az amerikai piachoz hasonlóan a kínai moziipar is szenved a streaming növekvő népszerűségétől.

Címlapkép forrása: Brand New Images Ltd via Getty Images