Növekszik a Gloster nyitott rendelésállománya

A Gloster 2024. negyedik negyedévében 4739 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárt, amely 15 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez jelentős, átlag 92 százalékos (CAGR) növekedést jelent a nyitott rendelésállomány növekedési ütemében 2021 óta.

A Rendszerintegrációs üzletág eladását követően a Gloster nyitott rendelésállománya kizárólag olyan felhőalapú szolgáltatásokból és szoftverfejlesztési projektekből áll, amelyek folyamatos bevételt és magasabb nyereséget biztosítanak a vállalat számára. A rendelésállomány már nem tartalmazza a 2024. december 12-én értékesített Rendszerintegrációs üzletág rendeléseit.

Nyitott rendelésállományba kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster Csoporthoz tartozó összes leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek teljesítésre az ügyfelek számára.

A társaság nyitott rendelésállománya (order backlog) 15 százalékkal, a 2023. negyedik negyedéves 4134 millió forinthoz képest 4739 millió forintra nőtt a tavalyi negyedik negyedévben.

Minden adat millió forintban, nem auditált, nem konszolidált adatok. Forrás: Gloster Pénzügyi Osztály

A felhő üzletág a 2024-es év negyedik negyedévében jelentős növekedést mutatott, amelyet a folyamatos eurós bevételek is alátámasztanak. A rendszeres bevételek aránya meghaladja a 80 százalékot. Az AI-alapú szolgáltatások és a Microsoft AI platformja is hozzájárul a növekedéshez, mivel egyre több vállalat alkalmazza ezeket a megoldásokat - áll a vállalat közleményében.

A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág területén továbbra is stabil üzletmenetet lát a Gloster, és a megrendelések szempontjából bizakodó az idei évet illetően. A Gloster – Minero IT Hungary Kft.-nél jelenleg a 2025-ös év első félévére vonatkozó megrendelések már láthatóak, ezek alapján stabil kezdéssel lehet számolni az új évben, és a megrendelések az idei évre még folyamatosan érkeznek be az első negyedév folyamán. A Gloster - P92 Informatikai Kft. legnagyobb ügyfeleinél, továbbra is stabil az üzletmenet, egész 2025-re van megrendelése a cégnek a jelenlegi projektekre. Néhány kisebb projekten kisebb visszaesést lát a Gloster, azonban van két ígéretes új ügyfél is, ahol a projektek gyors indításához ez előnyt jelent.

A Gloster árfolyama ma 1,9 százalékos pluszban van.

