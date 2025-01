Javul a piaci hangulat az USA-ban is

Nem sikerült a 2025-ös repülőrajt az amerikai tőzsdéken, a tavaly december eleji történelmi csúcsok óta mindhárom vezető részvényindex lejjebb került. Az év elején érkezett gazdasági adatok máris átformálták a kamatcsökkentési kilátásokat, és még Donald Trumpot be sem iktatták hivatalába – márpedig a republikánus elnök ígéretei akár komoly inflációs sokkot is okozhatnak, ha Trump valóban betartja őket. A piacokon nagy most a bizonytalanság, ráadásul az egyre mélyebb korrekciókat figyelve felmerülhet a kérdés, hogy ez már a trendforduló a tőzsdéken? Elérkezett a medvepiac ideje? Van egy elméleti keretrendszer, ami segíthet eligazodni ebben a bizonytalan környezetben, elemzésünkben ezzel foglalkozunk.