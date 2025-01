Mi történik ma a piacokon?

Portfolio 2025. január 14. 07:47

Pozitív fordulatot láthatunk a nemzetközi piacokon kedd reggel, ennek eredményeként a kínai és hongkongi tőzsdék is emelkednek. Eközben Európában is jó hangulatban indulhat a nap a tőzsdéken, és Amerikában is felpattanásra számíthatunk.



Gazdasági események szempontjából ma idehaza a reggeli decemberi inflációs adatra, külföldön pedig a délután érkező amerikai termelői inflációs közlésre ajánlott figyelni.