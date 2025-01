Sztrájkra készülnek a taxisok

Az érdekvédelmi szervezet közleménye szerint elengedhetetlen, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium további egyeztetéseket kezdeményezzen. Céljuk, hogy a kisvállalkozók tisztességes és biztonságos megélhetést érhessenek el, valamint

hozzáférhessenek támogatásokhoz és kedvezményes hitelekhez.

A taxisok szorgalmazzák az elfogadott adócsomag módosítását is, hogy az jobban szolgálja a magyar kisvállalkozói szektor érdekeit. Az érdekvédelmi szervezet állítása szerint már felvették a kapcsolatot minden illetékes minisztériummal és a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal is.

"Részletesen kidolgozott javaslatokat juttattunk el hozzájuk a szakmát érintő legfontosabb kérdésekről, ám sajnos érdemi megbeszélések eddig nem történtek egyik oldalról sem" - olvasható a szervezet közleményében. Hozzátették: "Úgy érezzük, hogy a kéréseink süket fülekre találtak, ezért kénytelenek vagyunk újra demonstrációval nyomatékosítani azokat."

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének főkövetelései között szerepel az alanyi adómentesség határának emelése és folyamatos igazítása az aktuális gazdasági környezethez. Elutasítják az inflációkövető adózást, amely szerintük nemcsak a vállalkozásokat, hanem az egész lakosságot terheli.

Kérik továbbá, hogy a fővárosban is vezessék be a taxislétszám-korlátozást, ahogy az más nagyobb magyarországi városokban már megtörtént. Az adózási rendszer további átdolgozását is szorgalmazzák, és erre vonatkozóan konkrét javaslatokat nyújtottak be.

A szervezet fontosnak tartja a közlekedés biztonságának felülvizsgálatát is. Emellett tisztázni kívánják a taxisokat érintő biztonsági kérdéseket, amelyek hosszú távon javíthatnák a szakma körülményeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images