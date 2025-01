Megbírságolta és figyelmeztette az MNB a Nyomdát

2,5 millió forintra bírságolta és figyelmeztett a felügyelet az ANY Biztonsági Nyomdát rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége nem megfelelő teljesítése miatt.

Az ANY Biztonsági Nyomda a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bank január 15-ei H-JÉ-III-B-2/2025. számú határozatában

figyelmeztette a társaságot, hogy a jövőben mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítse rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét,

e kötelezettség megsértése miatt 2,5 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a céget.

A felügyeleti döntés háttere, hogy a Superior ANY Global LLC nevű amerikai székhelyű leányvállalat alapításával kapcsolatban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. úgy ítélte meg, hogy az alapításhoz és jegyzett tőke befizetéséhez szükséges igazgatósági jóváhagyás kapcsán keletkezett rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége 2024. március 8-án, mely tájékoztatási kötelezettségének még aznap eleget is tett.

Az MNB-nek a határozatában kifejtett álláspontja szerint azonban a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség a leányvállalat amerikai cégjog szerinti adminisztrációs folyamat elindításával, vagy a tulajdonosok közöti együttműködési megállapodás létrejöttével már 2024. januárjában fennált, függetlenül attól, hogy ekkor még nem született meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. igazgatóságának azon jóváhagyása, mely a leányvállalatban való érdemi részvétel érvényességi feltétele volt.

Az MNB-nek a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség keletkezésének időpontjára vonatkozó eltérő értelmezése és így annak a teljesítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt bírságolták meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-t.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesítse rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét – zárul a társaság közleménye.

