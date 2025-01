Ideje felébredni - A befektetők többsége szerint az ESG már nem opció

Mit várnak a befektetők a vállalatoktól a hagyományos, pénzügyi jó teljesítményen kívül? Technológiai felkészültséget, a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazását, a munkaerő fejlesztését, és konkrét lépéseket az éghajlatvédelem érdekében. A PwC 2024-es Global Investor Survey felmérése arra kereste a választ, hogy milyen területen és miként értékelik a befektetők a mérhető vállalati eredményeket. Ezek alapján az ESG területén az látszik, hogy a befektetők 71%-a szerint az ESG-szempontok már a vállalati stratégia része kell, hogy legyenek. Az ESG-szempontok beépítéséről, a zöld átállás gyakorlatáról a március 6-i Portfolio Green Transition & ESG konferencián is szó lesz.

A PwC felmérése alapján legalább 4 területet lehet kiemelni, amely a befektetők, - főként intézményi befektetők - figyelmének a középpontjában áll a vállalatokat illetően: a technológiai innováció, a mesterséges intelligencia, a vállalatvezetés iránti bizalom, valamint a fenntarthatóság és az éghajlatváltozás kezelése. A cikkben az utóbbi szempontokra térünk ki részletesebben is.

Költsenek a cégek a fenntarthatóságra!

Bár a cikk fókuszában a befektetők által elvárt vállalati fenntarthatósági eredmények állnak, a többi - kifejezetten erős - fókuszpontok bemutatásától sem tekintenénk el teljesen. A technológiai innováció ugyanis továbbra is "hot topic" a befektetőknél, a felmérésben megkérdezettek több, mint 70%-a szerint a technológiai fejlődés a legjelentősebb hajtóerő, amely a vállalatok üzleti modelljének átalakítását ösztönzi, míg a GenAI-ban rejlő lehetőségeket különösen pozitívan ítélték meg a felmérésben résztvevők a skálázhatóság, a befektetések megtérülése (ROI) és a munkaerőpiacra gyakorolt hatás szempontjából. A vállalati vezetés iránti bizalom is magas szinten áll. A befektetők kétharmada bízik abban, hogy az igazgatóságok hosszú távú, a vállalat céljával és értékeivel összhangban lévő döntéseket hoznak. A válaszadók 86%-a szerint a vállalatok válságkezelési képessége fontos szempont a befektetési döntések meghozatalakor.

A negyedik szempont az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság a befektetői döntésekben. A megkérdezettek fele rendkívül fontosnak tartja, hogy a vállalatok reagáljanak az éghajlatváltozás kihívásaira és ennek megfelelően alakítsák át értékteremtési folyamataikat.

A befektetők 71%-a egyetért azzal, hogy a vállalatoknak közvetlenül be kell építeniük az ESG szempontokat a stratégiájukba.

A válaszadók összesen kétharmada azzal is tisztában van, hogy a zöld szempontokkal való foglalkozás pénzbe kerül a vállalatoknak, de még is így megállapítható, hogy a vállalatoknak foglalkozniuk kell, költeniük kell az ESG és fenntarthatósági kérdésekre, még akkor is, ha ez csökkenti a rövid távú nyereségességet - véli a befektetők egyharmada, míg további 35% ugyan nem határozottan, de inkább egyetért ezzel a kijelentéssel.

A felmérésről

A PwC 2024 szeptemberében világszerte 24 országban és régióban összesen 345 befektetőt és elemzőt kérdezett meg, továbbá 14 mélyinterjút készített. A válaszadók többsége intézményi befektető volt, köztük portfóliókezelők (21%), elemzők (21%) és befektetési igazgatók (23%), akiknek 52%-a tíz évet meghaladó iparági tapasztalattal rendelkezik. Befektetéseik számos eszközosztályt, befektetési megközelítést és időtávot fedtek le, és a szervezeteik által kezelt vagyon nagysága az 500 millió dollár alattitól az ezer milliárd dollár vagy azt meghaladó értékig terjed. A válaszadók 53%-a olyan szervezetet képvisel, amelynek teljes kezelt vagyona meghaladja a 10 milliárd amerikai dollárt.

Miért szeretnék a befektetők, hogy költsenek a vállalatok a fenntarthatósági lépésekre?

A kérdésre a választ a felmérés további megállapításai adhatják, a befektetők egyharmada ugyanis az éghajlatváltozást tartja a legnagyobb fenyegetésnek azon vállalatok esetében, amelyekbe befektetnek vagy amelyekkel foglalkoznak a következő 12 hónapban. Hasonló arányban tartják jelentős kockázatnak az inflációt, a makrogazdasági volatilitást és a technológiai zavarokat is, vagyis az éghajlatváltozás egyértelműen felkerült a hagyományos kockázati tényezők köré.

A megkérdezett befektetők 64%-a szerint a vállalatoknak mérsékelten vagy jelentősen növelniük kellene a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket. Azonban a befektetési hajlandóság nagyban függ attól, hogy a vállalatok képesek-e bizonyítani ezen lépések értékteremtő potenciálját.

A felmérés rámutatott arra is, hogy a befektetők többsége támogatná azokat a vállalatokat, amelyek konkrét intézkedéseket tesznek az éghajlatváltozás kezelésére.

A válaszadók mintegy 75%-a növelné befektetéseit olyan cégekbe, amelyek ilyen lépéseket tesznek.

A leginkább támogatott intézkedések közé tartozik a fenntartható értékláncok kiépítése, az ennek érdekében történő együttműködés a beszállítókkal és közösségekkel (80%), valamint az olyan termékek és szolgáltatások innovációja, amelyek segítik az ügyfeleket az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban vagy azok enyhítésében (77%).

A befektetők 73%-a támogatná azokat a vállalatokat, amelyek a fizikai éghajlati kockázatokkal szembeni ellenálló képességüket építik, míg 72%-uk azokat, amelyek növelik a megújuló energiaforrások használatát.

Az alábbi ábra foglalja össze ezeket az eredményeket, a résztvevőknek azt a kérdést tették fel, hogy milyen mértékben növelnék befektetéseiket olyan vállalatokba, amelyek az alábbi éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket teszik.

Kép forrása: PwC 2024-es Global Investor Survey

A hitelesség továbbra is gond

A 2024-es Global Investor Survey arra is rávilágít, hogy a hitelességgel még mindig gondok vannak. A befektetők 44%-a ugyanis úgy véli, hogy

a vállalatok fenntarthatósági jelentései nagy vagy nagyon nagy mértékben tartalmaznak alá nem támasztott állításokat.

Ami szintén érdekes, hogy ez az arány az elmúlt két évben alig változott, jelezve azt, hogy a cégeknek még sokat kell tenniük a hitelesség növelése érdekében. Az is egyértelmű, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelező közzétételi követelmények fejlődésével sok vállalatnak kihívás a lényeges üzenetek kommunikációja.

Elvárás az is, hogy minden lényeges fenntarthatósági mérőszám hiteles legyen, ezekre vonatkozóan legyenek biztosítékok, és ne csak néhány kiválasztottra. Ezért sem meglepő, hogy a megkérdezettek 73%-a azt várja el, hogy ezek részletessége elérje a pénzügyi auditok szintjét. Ideális esetben, ahogyan azt egy befektető nyilatkozta, fontos, hogy a vállalatok „elegendő információt nyújtsanak ahhoz, hogy a felhasználók saját véleményt alkothassanak a pénzügyi teljesítményről és a pénzügyi helyzetről”.

Kép forrása: PwC 2024-es Global Investor Survey

A nettó zéróra való átállási tervek kapcsán a befektetők konkrét, számszerűsített adatokat várnak el. A megkérdezettek csaknem 75%-a szerint a zöld átállási terv irányítása kiemelten fontos szempont. A válaszok rávilágítanak, hogy a vállalatok úgy tudják a nettó nulla kötelezettségvállalásuk hitelességét és értékét bizonyítani, ha a befektetőkkel közölik, hogyan kívánják teljesíteni a kötelezettségvállalást, valamint fedezni a kapcsolódó tőke- és működési kiadásokat. Ez fontosabb lehet, mint maga a nettó nullára vonatkozó kötelezettségvállalás.

2025 tartogathat még meglepetéseket

Összességében tehát a 2024-es befektetői elvárások a fenntarthatósági eredmények tekintetében a stratégiai szintre való beépítést, a hiteles kommunikációt, valamint az adatok mérését, és közzétételét emelték ki. A pontos és átlátható információk iránti igény vélhetően 2025-ben sem fog gyengülni, ugyanakkor érdekes kérdés, hogy a közelmúltban látott amerikai történések miként fogják megváltoztatni a befektetők elvárásait ezen a téren, főként az Egyesült Államokban. Azután, hogy egy sor bankot követően a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock is bejelentette, hogy kilép a Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) azon csoportjából, amely a banki párjához hasonlóan az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére kötelezte magát, felmerül a kérdés, hogy vajon a befektetők is átértékelik-e az éghajlatváltozással kapcsolatos vállalati elköteleződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images