Itt az első fecskék: már az állam szuperappjával is beléphetünk két hazai rezsiszolgáltatóhoz

A Digitális Állampolgár (DÁP) azonosítási mód elérhető vált az első két piaci szolgáltatónál: az MVM Next és a Fővárosi Vízművek online felületeire már az állam által fejlesztett azonosítási megoldással is beléphetünk - írja a HWSW.

Fokozatosan jelennek meg az első olyan piaci szolgáltatók, melyek online ügyintézési felületeire a DÁP-alkalmazással is be lehet jelentkezni - számolt be a lap.

Elsőként a Fővárosi Vízművek tette elérhetővé a weboldalán a DÁP azonosítást, néhány nappal ezelőtt pedig az MVM Next online ügyfélszolgálatán is megjelent az opció.

A bejelentkezéshez aktivált Digitális Állampolgár applikációra van szükség. A folyamat ugyanúgy működik, mint az állami szolgáltatásoknál, ahol az Ügyfélkapu azonosítás egyik alternatívája lett a DÁP bejelentkezés (és az Ügyfélkapu+).

A DÁP alkalmazással először be kell szkennelni egy QR-kódot, majd jóvá kell hagyni a bejelentkezést. A lap azt is megjegyzi, hogy a beléptetés

csak akkor működik megfelelően, ha a szerződő személyes adatai a piaci szolgáltató adatbázisában megegyeznek a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) által átadott, állami nyilvántartásban szereplő adatokkal.





Amennyiben eltérés tapasztalható a személyes adatok körében az állami nyilvántartásban szereplő adatokkal összehasonlítva, a szerződő az e-bejelentő szolgáltatáson keresztül online is bejelentheti a személyes adatainak változását a csatlakozott szolgáltatók felé.

Az első fecskék után a pénzügyi, közüzemi és távközlési szolgáltatók is bevezetik az azonosítási módot idén június 1-ig. Jelenleg 208 piaci szereplővel folyik egyeztetés a DÁP applikációval történő azonosítás bevezetéséről.

Milyen fejlesztések jönnek a DÁP alkalmazásban 2025-ben?

A DÁP appot nem csupán az azonosítás miatt érdemes használni, egy sor funkció elérhető már most benne, és idén csőstül jönnek az újdonságok az alkalmazásban. Tíz pontban foglalható össze, milyen lényeges változások, fejlesztések várhatók idén a Digitális Állampolgár alkalmazásban:

Az év elején megjelent a minősített elektronikus aláírás – körülbelül egy hónap múlva mindenkinél élesedik a lehetőség minden regisztrált Digitális Állampolgár alkalmazásban. Az év elején érkezik a szelfis azonosítás, az e-személyis és a kormányablakos azonosítás mellett ez lesz a távoli azonosítási mód. Az első negyedévre tervezik azt a folyamatot is bevezetni, amely akkor jelent segítséget, ha valaki elveszíti a telefonját, vagy új készüléket vesz. Ma még újra el kell végezni a regisztrációt, ha valaki pl. mobilt vált. Jönnek a digitális okmányok: a TAJ-szám, az Adószám, a lakcím, a személyazonosító okmánynak és a jogosítványnak is lesz letölthető digitális verziója, amit el lehet küldeni például e-mailben egy ügyintézés során. Személyes megjelenéskor állami szereplőknél (pl. kormányablak, posta, itt is fokozatos az építkezés) is használható lesz az alkalmazás azonosításra. Az év első félévben megjelenhetnek az első ilyen helyek. Jön az online bejelentkezés DÁP azonosítással a piaci szereplőkhöz (bankokhoz, közmű szolgáltatókhoz), ez 2025 július 1-jétől lesz kötelező. De már van olyan közmű, a Fővárosi Közművek, ahova be lehet lépni a Digitális Állampolgár alkalmazással, sőt, napokon belül az MVM-nél is hamarosan indul ez a szolgáltatás. Megújulnak az állami alkalmazások, az Egészségablak, a NAV, a MÁV felületei – Ez folyamatosan történik az évben, az egyes ügyfélportálok funkcióit is egyértelműsítik, egységesítik. Megjelenik az első életesemény alapú ügyintézés, amely a gépjármű adás-vétel lesz. A teljes folyamat megújításra kerül, ez lesz a minta a további életesemény alapú ügyintézésekhez, mint például a lakóhely változás vagy a házasságkötés. Jönnek az elektronikus igazolások, például lesz digitális TB-igazolás, jövedelemigazolás. Ez központosításra kerül a DÁP alkalmazásban, néhány kattintással beszerezhetők lesznek ezek a dokumentumok. Ez a fejlesztés várhatóan az év második felére készül el. Új értesítési rendszer jön, például értesítést kaphatunk a mobilunkra a lejáró okmányokról vagy az elkészült egészségügyi leletekről. Itt is folyamatosan érkeznek majd az újfajta értesítési funkciók. Az eddigieken felül további biztonsági intézkedéseket, funkciókat is terveznek, például a telefonos ügyintézésben is használható lesz a Digitális Állam alkalmazás hitelesítésre mindkét fél (az állam és az állampolgár) oldalán is.

