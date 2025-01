Kellemetlen lépésre kényszerült a Wizz Air az amerikaiak új szerbiai szankciója miatt

Az Egyesült Államok minapi szerbiai szankciója miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét ne a szerbiai olaj- és gázipari cégtől (NIS) vett üzemanyaggal tankolja fel, hanem Budapesten és Temesváron töltse fel technikai leszállások segítségével – írta meg névtelen forrásai alapján szerdán a Tango Six légiközlekedési hírportál.

Az Egyesült Államok még a távozó Biden-adminisztráció utolsó napjaiban, január 10-én fájdalmas szankciókat hozott az orosz olaj- és gázszektorral szemben, amelyek többek között célba vették a Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonába tartozó szerbiai NIS olaj- és gázipari céget is. Ennél a cégnél megszabták az amerikaiak, hogy 45 napon belül el kell adniuk az oroszoknak a tulajdonrészüket.

A kemény szankciókat maga Alekszandr Vucic elnök is elismerte, amely után a minap Belgrádban tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és feltehetően érintették a témát a Török Áramlat gázvezetékkel, és a megnövelendő szlovákiai szállításokkal együtt, amit aztán a magyar miniszterelnök a minap Pozsonyban be is jelentett.

A NIS tulajdonában áll Szerbia egyetlen kőolajfinomítója Pancevóban, és a NIS az egyetlen szerbiai repülőgép üzemanyag gyártó, amely korábban azt emelte ki, hogy az egyik legnagyobb vásárlója a Wizz Air, a cég pedig Belgrádban állomásoztat egy gépet – jegyzi meg a SeeNews.

A friss amerikai szankció hatására tehát az értesülés arról szól:

a Wizz Air elkerüli, hogy a NIS-től kelljen üzemanyagot vennie, így inkább technikai leszállásokat hajt végre Budapesten és Temesváron, hogy fel tudja tankolni belgrádi gépét.

A Seenews megkereste a Wizz Airt a légiközlekedési hírportál értesülésének kommentálása kapcsán, de a cikk tegnap délutáni megjelenéséig nem kapott visszajelzést a társaságtól.

Címlapkép forrása: Portfolio