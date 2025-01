Az utolsó pillanatban ütötték be az amerikai tőzsdéket, a magyar sztárpapír 20 százalékot ugrott

Az elmúlt órákban tovább emelkedett a kriptoeszközök árfolyama, a bitcoin 1,5 százalékos emelkedéssel 105 ezer dollár fölött áll, az ether 2,6 százalékot erősödött, a kisebb coinokban 2-5 százalékos emelkedés van.

Több hír is kijött az elmúlt órákban, ami támogatja az emelkedést, például az, hogy a cseh jegybank azt fontolgatja, hogy bitcoinba teszi a tartalék egy részét, és az is, hogy Donald Trump cége pénzügyi szolgáltatásokat indít, és többek között kriptoeszközökkel is foglalkoznak majd, és tegnap az amerikai jegybankelnök is beszélt a kriptókról, a digitális eszközökből származó kockázatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Powell azt mondta, hogy a bankok tökéletesen képesek kiszolgálni a kriptoügyfeleket, amennyiben megértik és kezelni tudják a kockázatokat, és hozzátette, hogy „egy nagyobb szabályozási apparátus a kripto körül a Kongresszus részéről nagyon konstruktív lenne.