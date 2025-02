Nagy a baj a Porschénál - Kirúgnának két vezetőt

A Porsche luxusautógyártó felügyelőbizottsága tárgyalásokat kezdeményezett két vezető tisztségviselő, Lutz Meschke pénzügyi vezető és Detlev von Platen értékesítési vezető szerződésének idő előtti felbontásáról. A lépés hátterében a vállalat gyengélkedő nyeresége és a kínai piac visszaesése áll.

A német autipari óriás szombat este kiadott közleményében erősítette meg a tárgyalások megkezdését, miután a Bild című német napilap elsőként számolt be az ügyről. A Porsche egyelőre nem reagált a Reuters hírügynökség további kommentárkérésére.

A Bild információi szerint mindkét vezetőt kritika érte a vállalat gyenge teljesítménye és a részvényárfolyam zuhanása miatt.

A Porsche részvényei a 2022. szeptemberi tőzsdei debütálás után kezdetben jól teljesítettek, sőt, piaci kapitalizációjukat tekintve felülmúlták az anyavállalatot, a Volkswagent. Azonban a pénteki kereskedés végére már 30 százalékkal a kibocsátási ár alatt zártak.

A vállalat októberben jelentette be, hogy költségcsökkentési intézkedéseket vezet be. Ennek oka, hogy a világ legnagyobb autópiacán, Kínában gyengülő gazdasággal és növekvő versennyel kell szembenéznie, miközben az elektromos járművekre való átállás is a vártnál lassabban halad.

Az anyavállalat Volkswagen szintén jelentős átszervezéseket hajt végre. A tervek szerint több mint 35 000 munkahely leépítésére kerülhet sor a jövőben. A német autipari konszern igyekszik visszaszerezni piaci pozícióit az olcsóbb kínai versenytársakkal szemben, miközben Európában gyenge kereslettel és az elektromos járművek lassú térnyerésével kell megküzdenie.

