Élesedik az EU mesterséges intelligencia szabályozása, a magyarokat is érinti a változás

Élesedik az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendelete, a jogszabály első kulcsfontosságú rendelkezései február 2-án léptek hatályba. Az EU akár 35 millió eurós, vagy az adott szolgáltató éves globális árbevételének 7 százalékára rúgó bírságot is kiszabhat súlyos szabályszegés esetén. A rendelet minden EU tagállamban, így Magyarországon is teljes egészében és közvetlenül alkalmazandó. A témáról március 5-ei AI in Business rendezvényünkön is szó lesz, érdemes eljönni!