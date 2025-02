Bitcoinos termékkel jelenik meg a BlackRock az európai piacon

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock, a heteken belül bitcoin alapú tőzsdén kereskedett terméket (Exchange Traded Product - ETP) tervez indítani Európában. A lépés a kriptovaluták iránti növekvő keresletre reagál, mind az intézményi, mind a lakossági befektetők részéről.

A Reuters által megszerzett információk szerint a BlackRock az elmúlt hónapokban már létrehozott egy zürichi székhelyű, kifejezetten digitális eszközökre fókuszáló leányvállalatot, az iShares Digital Assets AG-t. Ez a lépés előrevetíti a vállalat hosszú távú elkötelezettségét a kriptopiac iránt.

Az ETP (exchange-traded products) egy esernyőfogalom, ami olyan eszközökre vonatkozik, amelyek mögöttes értékpapírokat, indexeket, esetleg más pénzügyi termékeket követnek. Három fajtáját különböztetjük meg: ETF (exchange-traded funds), ETN (exchange-traded notes), ETC (exchange-traded commodities).

A BlackRock úttörő szerepet játszott az Egyesült Államokban a bitcoin ETF-ek bevezetésében, miután az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) 2024 januárjában először engedélyezte ezeket a termékeket.

A cég fő bitcoin ETF-je, az IBIT, rendkívül sikeres volt: február 4-ig már 57,5 milliárd dollárnyi nettó eszközértéket halmozott fel.

"A SEC lépése vízválasztó volt az eszközosztály számára", nyilatkozta egy, az ügyet ismerő forrás. Ez a döntés felerősítette a reményeket a kriptoiparban, hogy a digitális valuták szélesebb körben integrálódhatnak a hagyományos pénzügyi rendszerbe.

Az európai piacra való belépés stratégiai fontosságú a BlackRock számára, mivel nem minden globális befektető férhet hozzá az amerikai székhelyű termékekhez. Az európai terjeszkedés lehetővé teszi a cég számára, hogy kielégítse az itteni befektetők igényeit is.

Miközben az amerikai kriptopiac Trump újraválasztásától és az ágazat támogatására tett ígéreteitől várja a fellendülést, az európai kripto vállalkozások új, szigorúbb szabályozással néznek szembe. Az Európai Unió 2023 elején jelentette be a Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) rendeletet, amely jelenleg is bevezetés alatt áll, és várhatóan jelentősen befolyásolja majd az európai kriptopiac működését.

