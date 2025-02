Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2025. február 06. 07:20

Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a piacoknak látszólag sikerült túllendülniük a hét korábbi részét jellemző kereskedelmi feszültségeken, majd ezt az ázsiai tőzsdék is lekövették, ahol többnyire emelkednek a vezető részvényindexek. Az enyhén kockázatvállaló hangulat az európai tőzsdékre is megérkezhet ma, az előjelek alapján emelkedésre lehet számítani a nyitáskor. Közben tovább folytatódik a vállalati gyorsjelentési szezon, több európai cég is jelent ma, miközben az Egyesült Királyság kamatdöntésére, és az amerikai munkanélküliségi adatokra is figyelünk.