Felcsigázta a befektetőket a BYD, nagy bejelentések jöhetnek a cégtől

A BYD részvényei jelentős emelkedtek a héten, sőt, ez 2020 vége óta a legjobb heti teljesítményüknek számít. A befektetők lelkesedése szemmel láthatóan fokozódik a kínai elektromosjármű-gyártó közelgő, intelligens vezetési technológiával kapcsolatos bejelentések előtt. A vállalat egy hétfői eseményen várhatóan bemutatja autopilot rendszerének fejlődését és új intelligens funkciókat vezet be alacsonyabb árfekvésű modelljeibe - közölte a Bloomberg

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A BYD hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei öt kereskedési nap alatt

több mint 20 százalékkal emelkedtek.

A kínai elektromos járműgyártáshoz kapcsolódó részvények szintén jelentős emelkedést mutattak a héten. A BYD Electronic International részvényei mintegy 30 százalékkal, az IMotion Automotive Technology Suzhou papírjai pedig közel 40 százalékkal emelkedtek.

A befektetők nagy várakozással tekintenek a vállalat hétfőre tervezett eseménye elé, ahol várhatóan bemutatják az autopilot rendszer új fejlesztéseit, és a megfizethető modellekbe szánt új, intelligens funkciókat.

Az esetleges áttörés a BYD intelligens vezetési technológiáiban tovább fokozhatja a versenyt a kínai elektromos autók piacán. Az új fejlesztések segíthetik a BYD azon törekvéseit is, hogy új piacokra lépjen be, különösen most, amikor az Európai Unió és az Egyesült Államok által a kínai elektromos autókra kivetett magas vámok rontják a kilátásokat.

A Goldman Sachs elemzői így fogalmaztak:

A BYD autopilot-fejlesztésének felgyorsítása jelentős hatással lesz a piacra, tekintettel az iparági vezető pozíciójára. Más szereplők, különösen a tömegpiaci márkák is követni fogják.

Az elemzők arra számítanak, hogy a BYD megosztja az "God's Eye" nevű autopilot rendszerének közelmúltbeli közúti tesztelési tapasztalatait és az új modellekkel kapcsolatos terveit.

Kínában egyre élesebb a verseny a vezetéstámogató technológiák fejlesztése és bevezetése terén. Az autógyártók, különösen az elektromos járműveket gyártó cégek jelentős összegeket fektetnek ezekbe a technológiákba. Az intelligens vezetési funkciók egyes vásárlók számára fontos szemponttá váltak, és egyben kulcsfontosságú megkülönböztető tényezővé is léptek elő bizonyos gyártók számára. Bár a teljesen önvezető járművek még nem állnak széles körben rendelkezésre, a kínai vállalatok folyamatosan feszegetik a határokat. Sokan már nemcsak az autópályákon, hanem a bonyolultabb városi utakon is alkalmazzák a vezetéstámogató funkciókat.

A BYD ambiciózus célokat tűzött ki 2025-re: öt-hat millió elektromos és hibrid autó értékesítését tervezi, ami jelentős növekedést jelentene a tavalyi 4,27 millióhoz képest. A vállalat 2024-ben az eladások alapján a világ nyolcadik legnagyobb autógyártója volt.

Címlapkép forrása: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ