Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

A héten bőven akadtak események, amelyek megmozgaták a tőzsdéket, Trump kereskedelmi háborúja és ukrajnai béketerve is nagy mozgásokat hozott, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is tovább folytatódott. Tegnap végül vegyesen teljesítettek az amerikai tőzsdék, és hasonlót lehetett látni Ázsiában is, ahol szinten felemás mozgások jellemzők ma. Ami az európai piacokat illeti, az előjelek alapján itt is iránykereséssel indulhat majd a nap. A nap legfontosabb adata a délután érkező amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatottak statisztikája lesz, amely az egyik legfontosabb indikátor az amerikai gazdaság egészségi állapotáról.