Összeálltak a csillagok a Xiaominál, történelmi csúcson az árfolyam

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kínai technológiai óriás részvényei 12 százalékot emelkedtek a héten, miután a vállalat közölte, hogy a hónap végéig két új terméket dob piacra: egy csúcskategóriás SU7 Ultra járművet és egy 15 Ultra okostelefont. A cég meglévő okostelefonjainak értékesítése szintén kapott egy lökést

a kínai kormány által kibővített fogyasztói támogatási programtól.

Az HSBC elemzője, Frank He pozitívan értékelte a fejleményeket. Az elemző 2 százalékkal emelte a Xiaomi 2025-ös okostelefon-szállításaira vonatkozó előrejelzését, és 3 százalékkal a 2026-os várakozásokat. He szerint a viselhető eszközök fogyasztási támogatási programba való bekerülése további rövid távú növekedési lehetőséget jelent a vállalatnak. Az elemző arra is rámutatott, hogy a Xiaomi profitálhat a mesterséges intelligencia költségeinek csökkenéséből, utalva a DeepSeek R1 AI modelljére.

A Xiaomi részvényei kiemelkedően jó teljesítményt nyújtottak 2024-ben, több mint 120 százalékos emelkedést produkálva. Ez részben a kínai elektromosautó-piacra való belépésnek volt köszönhető. Az HSBC szerint a növekedés idén is folytatódhat, különösen a gyártási kapacitás bővülésével, ami várhatóan növeli majd a szállítási volument.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ