Újratervez a Volkswagen és az Audi, tovább maradhatnak a belső égésű motoros modelljeik

Bennfentesek szerint ezeket a modelleket 2035-ig kínálhatnák, amikor is életbe lép az EU értékesítési tilalma a belsőégésű motorokra vonatkozóan. A jelentés azt írják, hogy ha a belsőégésű motorok kivezetését Európában ismét elhalasztanák, akkor hosszabb gyártási ciklusok is elképzelhetőek lennének.

Az elektromos járművek piaca a vártnál lassabban fejlődik, így a korábban kitűzött célok irreálisak - írja a Handelsblatt vállalati forrásokra hivatkozva.

A VW még 2022-ben jelentette be, hogy 2033-ra teljesen elektromos márkává kíván válni Európában. Thomas Schäfer márkafőnök akkor előrehozta azt a korábbi célt, hogy 2033 és 2035 között történjen meg a teljes átállás. Más piacokon, például Kínában és Észak-Amerikában a VW később kíván áttérni az elektromos járművekre.

Az Audi még 2033-nál is korábban tervezte a belső égésű motoroktól való megválást.

A VW-csoport leányvállalata, a Porsche már döntött arról, hogy ismét nagyobb hangsúlyt fektet a belsőégésű motoros autókra, és a plug-in hibridekre. A legújabb Macan, amelyet eredetileg elektromos járműnek terveztek, most már belső égésű motoros megfelelőt kaphat. A Porsche a nagy Cayenne SUV-t is hosszabb ideig többféle hajtáslánc-változattal fogja kínálni. Emellett egy tervezett új luxus SUV kapcsán is felmerült, hogy nem kizárólag teljesen elektromos hajtással készül majd, ahogyan azt eredetileg tervezték.

