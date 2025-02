Kis mértékben gyengültek az amerikai indexek

Nagy forgalom mellett tépik a Richter részvényeit a magyar tőzsdén, miután nemrég újabb céláremelés érkezett a részvényre, emellett pedig a befektetők már a jövő pénteken érkező negyedik negyedéves gyorsjelentésre is igyekeznek pozicionálni magukat. A további emelkedést ráadásul az is segítheti, hogy a technikai kép most nagyon jól néz ki a Richter esetében.