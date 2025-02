Nincs megállás, ma is tépik a 4iG-t

A 4iG évekig egy alvó papír volt, 600-800 forint között ingadozott az árfolyama, gyakorlatilag mindegy is volt, hogy milyen hír jött ki a céggel kapcsolatban, legyen szó nagy növekedésről szóló gyorsjelentésekról vagy akvizíciókról, mint amilyen a Vodafone megvásárlása is volt, a 4iG árfolyama érdemben nem reagált. Aztán tavaly december közepén valami nagyon megváltozott, a 4iG bemutatta műholdprogramját Elon Musknak, azóta pedig száguld az árfolyam.

A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos mínuszban van, a hazai blue chipek árfolyama is többségében lejjebb került.

A midcapeknél azonban ki kell emelni a 4iG-t, amelynek árfolyama a nyitás után tovább ralizik, 8,6 százalékos a plusz.

Az emelkedés már tegnap is jelentős volt, miután a cég közzétette, hogy Jászai Gellért elnök Washington D.C.-ben folytat megbeszéléseket a SpaceX-szel. Ez a második találkozó a két vállalat között, decemberben Jászai Gellért Elon Musknak mutatta be a 4iG űripari terveit Floridában. Bár konkrét részleteket nem árult el a cég akkor a nagy figyelemmel övezett találkozóról, a 4iG arról beszélt, hogy szolgáltatásokkal, termékekkel és gyártókapacitással is kilépne az űrtechnológiában a nemzetközi piacokra.

A 4iG árfolyama a tegnapi hírre már közel 17 százalékot emelkedett, ma pedig folytatódik a rali.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

Nem meglepő módon így a 4iG a legjobban teljesítő papír ma reggel a magyar tőzsdén.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

Volumenben ráadásul a blue chipeket is veri eddig. Az elmúlt 30 napban a 4iG átlagos napi forgalma 600 millió forint közelében volt, ezt a szintet gyakorlatilag néhány perccel a nyitás után már megközelítette a volumen.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A 4iG ambiciózus tervekkel rendelkezik az űrtechnológia területén.

Tavaly az űripari tevékenységekre külön vállalatot alapított, amit a műholdak tervezésével és gyártásával foglalkozó Remred 45 százalékos részesedésének felvásárlásával is megtámogatott.

A 4iG egy jelentős beruházással megépíti Magyarország első űripari gyártóközpontját Martonvásáron, ami 2026-ban kezdheti meg működését.

A 4000 négyzetméteres technológiai központ műholdak gyártására, összeszerelésére és tesztelésére is alkalmas lesz.

A 4iG egy nagyszabású műholdprogramot is bejelentett, amelynek célja egy geostacionárius műhold, valami nyolc földmegfigyelési műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig, az innen származó adatokat pedig feldolgozná és értékesíteni a cég, amiből jelentős bevételt remél.

A 4iG űripari leányvállalata, az Űr és Védelmi Zrt. folyamatosan gyűjti a partnereket, az elmúlt napokban több bejelentést is tettek. Pénteken egy lengyel vállalattal, a Creotech Instruments nevű céggel írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a vállalat, amelynek célja, hogy közösen beazonosítsák az európai űrszektor intézményeiben meghirdetett programokban a közös részvételi lehetőségeket és ezen túli együttműködési lehetőségeket, ezen együttműködési lehetőségek mentén megállapodás(ok)at készítsenek elő. Két napja pedig a houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space nevű céggel írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a 4iG közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása, illetve fejlesztése érdekében, különös tekintettel a föld körüli adatközpont-szolgáltatások (Orbital Data Center - ODC) területén.

