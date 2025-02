Perbe fogták az amerikai kiskereskedelmi óriást a DEI miatt, súlyos vádakkal illetik a vezetőt

Florida állam pert indított a Target áruházlánc ellen, mivel állításuk szerint az üzletlánc eltitkolta a diverzitási és társadalmi kezdeményezéseivel járó kockázatokat, amelyek végül vásárlói bojkotthoz és a piaci érték több milliárd dolláros csökkenéséhez vezettek.

A Florida Állami Adminisztrációs Testület, amely a Target részvényekkel is rendelkező állami nyugdíjalapokat felügyeli, értékpapírcsalás miatt nyújtott be keresetet a Fort Myers-i szövetségi bíróságon. Ez az első olyan részvényesi per, amelyet egy amerikai állam indított a Target állítólagos diverzitási, méltányossági és befogadási (DEI) ügyei miatt.

Florida azzal vádolja a Targetet, hogy elárulta befektetőit és vásárlói bázisát azzal, hogy hamis és félrevezető nyilatkozatokat tett pénzügyi jelentéseiben és nyilatkozataiban a DEI-irányelveiről, valamint az ESG-politikájáról.

A vád szerint Brian Cornell vezérigazgató igyekezett bagatelizálni a 2023 májusi Pride hónap kampány után kialakult vásárlói bojkottok hatását, ami tovább mélyítette a Target részvényárfolyamának esését. A Pride hónap kampány miatt a Target kénytelen volt eltávolítani néhány LMBTQ-témájú terméket a polcairól, miután az üzletekben történt konfrontációk miatt egyes alkalmazottak biztonságukat féltették.

Az amerikai kiskereskedelmi cég bírósági dokumentumokban korábban azt állította, hogy többször is figyelmeztette befektetőit a társadalmi és környezetvédelmi kezdeményezésekkel járó fogyasztói bojkottok kockázatára. A Target részvényei mostanáig több mint 50%-ot estek 2021 novemberi csúcsukhoz képest, mélyen alulteljesítve a versenytárs Wal-Mart részvényárfolyamát.

A cég januárban bejelentette, hogy az év során megszünteti a DEI kezdeményezéseit, csatlakozva ezzel a Walmarthoz, az Amazonhoz.comhoz és számos más vállalathoz, amelyek visszafogták hasonló programjaikat, miután Donald Trump és más konzervatívok támadták ezeket a kezdeményezéseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images