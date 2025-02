Jön az idei lakáskampány, a legfrissebb becslés szerint 700 ezres tömeg mozdulhat meg

Portfolio Biztosítás 2025 Március 4-én lesz a Portfolio Biztosítás 2025 konferenciája, amelyen a biztosítási és közvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

Az Insura.hu felmérésének adatai azt támasztják alá, hogy a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek idén is aktívak lesznek a másfél hét múlva kezdődő lakásbiztosítási kampány során: 59 százalékuk minimum az ajánlatok összehasonlítását el fogja végezni. A korábbi pozitív tapasztalatokat jelzi, hogy a tavaly már kedvezőbb biztosításra váltóknak közel kétharmada vetítette előre az újabb váltás lehetőségét. A kutatási adatok ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy

továbbra is sok az elhanyagolt lakásbiztosítási szerződés:

míg tavaly ilyenkor a lakásbiztosítással rendelkező válaszadók 28 százaléka jelezte azt, hogy biztosítását 5 évnél is régebben aktualizálta, ez az arány az elmúlt egy év alatt csak 3 százalékkal, 25 százalékra mérséklődött. Az öt éven túli időtávon már jelentős kockázata van annak, hogy a lakás nem a megfelelő értékre van biztosítva. A márciusi lakásbiztosítási kampány ismét enyhíthet ezen a problémán.

A kampány az aktívabb kommunikáció révén hozzájárul az ügyfelek tájékozottságának növeléséhez is. Tavalyhoz képest 49-ről 57 százalékra nőtt azoknak a lakásbiztosítási ügyfeleknek az aránya, akik hallottak már a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokról (MFO), amelyek a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható termékek, és amelyeket a 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13 is forgalmaz már. Ebben persze szerepe volt egyes biztosítók árazási stratégiájának is, amelyek a standardizált MFO-termékeket igyekeztek kedvező áron kínálni. Ennek köszönhetően az Insura.hu-n tavaly megkötött MFO-k átlagdíja 31 400 volt, ami jóval kedvezőbb az összes lakásbiztosítás 37 300 forintos átlagdíjánál. Bár a lakásbiztosítási kampány során elérhető

kedvezmények teljes palettáját csak március 1-jével ismerjük majd meg

– több biztosító is csak ekkorra ígérte az időszakhoz kapcsolódó kondíciók közzétételét –, a már jelenleg is rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a biztosítók többsége komoly akciókra készül. Különféle díjkedvezmények együttes hatására egyes társaságoknál akár 50 százaléknál nagyobb díjkedvezmény is elérhető lesz az előzetes információk szerint. További vonzó lehetőségként néhány biztosító ingyenesen kínál választható kiegészítő fedezeteket, ami szintén hozzájárul a biztosítottság szintjének javulásához. Emellett különféle nyereményjátékok meghirdetésére is számítani lehet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 07. Még el sem kezdődött a lakásbiztosítási kampány, máris óriási kedvezményekkel támadnak a biztosítók

„Az aktívabbá váló piaci verseny eredményeként

a kampány időszakában ismét 15-20 százalékkal mérséklődhet a lakásbiztosítási átlagdíj az év más időszakaihoz képest

– mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ez bőven adhat lehetőséget arra, hogy a korábbi lakásbiztosítási szerződésük feltételeit az ügyfelek még további kiegészítő fedezetekkel bővítsék, miközben az eddigi díjnál alacsonyabb összeget fizetnek.”

Amit még tudni érdemes a kampányról

Idén is március 1. és 31. között zajlik a lakásbiztosítási kampány, melynek keretében az ügyfeleknek a lakásbiztosítási szerződésük évfordulójától függetlenül lehetőségük lesz arra, hogy meglévő szerződésüket egy számukra kedvezőbbre cseréljék. Új szabály, hogy a felmondott szerződések egységesen április 30-án szűnnek meg, függetlenül attól, hogy azokat a kampány melyik napján mondták fel. A kampány során a biztosítóknak lehetősége lesz arra, hogy akár a kampányidőszak közepén is új, azonnal elérhető konstrukciókkal erősítsék versenypozícióikat. Ezért nem feltétlenül érdemes már az első napokban meghozni a végleges döntést, ugyanakkor célszerű lehet elkerülni az utolsó napok rohamát is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ