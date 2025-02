Szokatlan dolgot tett Warren Buffett

Warren Buffett, a Berkshire Hathaway vezérigazgatója továbbra is defenzív befektetési stratégiát folytat: rekordméretű készpénzállományt halmozott fel és részvényeket adott el, miközben éves levelében nem magyarázta meg ezt a szokatlan óvatosságot - írta a CNBC

A 94 éves befektetési guru cége, a Berkshire Hathaway az elmúlt negyedévben ismét részvényeket értékesített, miközben készpénzállományát rekordszintre, 334 milliárd dollárra növelte.

A szombaton közzétett éves levelében Buffett azonban nem indokolta meg, miért választotta ezt az óvatos stratégiát.

Buffett hangsúlyozta, hogy ez a hozzáállás nem jelenti a részvények iránti elkötelezettségének csökkenését.

Annak ellenére, hogy egyesek rendkívülinek tekintik a Berkshire készpénzpozícióját, a pénzük nagy része továbbra is részvényekben van, és ez a preferencia nem fog változni

- írta levelében.

A Berkshire hatalmas készpénzállománya különösen most vet fel kérdéseket a részvényesekben, amikor a kamatlábak várhatóan csökkenni fognak többéves csúcsukról. A vállalat 2024-ben több mint 134 milliárd dollár értékben adott el részvényeket, főként két legnagyobb pozíciója, az Apple és a Bank of America csökkentése révén. Ennek ellenére Buffett elmondta, hogy a Berkshire továbbra is a részvényeket részesíti előnyben a készpénzzel szemben.

A Berkshire részvényesei biztosak lehetnek abban, hogy pénzük jelentős részét örökre részvényekbe fektetjük - főként amerikai részvényekbe, bár ezek közül soknak jelentős nemzetközi tevékenysége is lesz. A Berkshire soha nem fogja előnyben részesíteni a készpénzzel egyenértékű eszközök tulajdonlását a jó vállalkozások tulajdonlásával szemben, akár ellenőrzött, akár csak részben tulajdonolt vállalatokról van szó.

Buffett az elmúlt években többször is kifejezte frusztrációját a piac magas értékeltsége, és a kevés befektetési lehetőség miatt. Levelében a befektető utalt rá, hogy a jelenlegi piaci értékeltségek aggasztóak lehetnek:

Gyakran semmi sem tűnik vonzónak; nagyon ritkán találjuk magunkat térdig a lehetőségekben

Ugyanakkor jelezte, hogy a japán kereskedőházakban lévő részesedésüket idővel növelni kívánják.

Úgy tűnik, hogy még a saját részvényüket sem találják vonzónak, hiszen a cég nem vásárolt vissza saját részvényeket sem a negyedik negyedévben, illetve 2025. február 10-ig.

Az elemzők egy része szerint Buffett óvatos lépései nem feltétlenül piaci előrejelzést jelentenek, hanem inkább felkészülést arra, hogy utódja, Greg Abel átvegye a vezetést. Buffett idei levelében külön kiemelte Abel befektetési képességeit, összehasonlítva őt a néhai Charlie Mungerrel.

