Hazai szakember lett az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság elnöke

A Corvinus Egyetem docensét, Köves Alexandrát választották az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság (ESEE) tagjai elnöküknek február közepén.

Köves Alexandra a megválasztása előtt is részt vett az ESEE (European Society for Ecological Economics) vezetésében, három éven át a nemzetközi szervezet egyik alelnöki tisztségét töltötte be. A szakember a Corvinus Egyetem Döntéselméleti Tanszékének docense, valamint az egyetemen működő Ökológiai Közgazdaságtan Kutatóközpontjának vezetője.

Köves Alexandra Corvinus Egyetem, ökológiai közgazdász Köves Alexandra ökológiai közgazdász, a Corvinus Egyetem habilitált docense, aki az ökológiai közgazdaságtanhoz, a nemnövekedéshez és a döntéstudományokhoz kapcsolódó tárgyakban oktat és kutat, egy fe Tovább … Tovább Köves Alexandra ökológiai közgazdász, a Corvinus Egyetem habilitált docense, aki az ökológiai közgazdaságtanhoz, a nemnövekedéshez és a döntéstudományokhoz kapcsolódó tárgyakban oktat és kutat, egy fe

Kutatásai elsősorban a gazdasági növekedésre építő működés meghaladásának (degrowth) lehetséges forgatókönyveire összpontosítanak. Elnöki célkitűzése, hogy az ökológiai közgazdaságtan mint érett tudományterület üzenetét minél szélesebb közönséghez juttassa el – hallgatókhoz, hasonló gondolkodású szervezetekhez, civil társadalmi szereplőkhöz és döntéshozókhoz is.

„Egy ilyen szakmai elismerés nem kizárólag egy embernek, hanem a körülötte létrejött tudományos közegnek, és az ott aktív kollégáknak is köszönhető. Úgy érzem, a Corvinuson létezik ez az inspiráló közeg, és egy ilyen alternatív kutatási terület sok lehetőséget hozhat arra, hogy nemzetközi szinten is valami újat alkossunk” – mondta új megbízatása kapcsán Köves Alexandra.

Az ökológiai közgazdaságtan olyan több tudományágat felölelő kutatási irány, amely a gazdaságot a társadalomba és az ökológiai környezetbe szorosan beágyazott területként kezeli, és a közgazdasági gondolkodás reformációját sürgeti a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság érdekében. A tudományterület alapjait az 1970-es években fektették le, intézményesülése 1989-ben történt meg a Nemzetközi Ökológiai Közgazdaságtani Társaság (ISEE – International Society for Ecological Economics) és az Ecological Economics tudományos folyóirat megalapításával. Az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság az ISEE európai kutatókat magában foglaló ága, amelyet 1996-ban hoztak létre.