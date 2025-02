Újra elnököt választott a BCSDH

Újabb hároméves ciklusra választott vezetőséget a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) tisztújító közgyűlése.

Ifj. Chikán Attila kilenc éve vezeti a szervezetet a négytagú elnökséggel, ezalatt a szervezethez közel 90 új vállalat csatlakozott. Az újra megválasztott elnök egy öttagúra bővült elnökséggel karöltve dolgozik, melynek újraválasztott tagjai Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese, Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary cégvezetője, Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezető igazgatója, új tagjai pedig Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. vezérigazgató-helyettese és Pesti Tímea, az Ayvens vezérigazgatója. Salgó István tiszteletbeli elnökként továbbra is aktívan támogatja a vezetőséget.

A BCSDH ügyvezetését a jövőben is Márta Irén látja el. Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója 9 évnyi munka után átadja helyét a BCSDH elnökségében.

A Felügyelőbizottság újraválasztott tagjai Pallaghy Orsolya, dr. Fazekas Orsolya és Kocsány János, a Graphisoft Park SE vezérigazgatója. Az ő megbízatásuk – az elnökség mandátumához hasonlóan – három évre szól.

„A világ aktuális geopolitikai és szakpolitikai helyzete is kihívások elé állítja a fenntarthatóság ügyét és magukat a vállalatokat is. Miközben a klímaváltozás egyre gyorsul, a negatív folyamatok is felgyorsultak, nem dughatjuk homokba a fejünket. Nem mindegy, hogy milyen szintre sikerül mérsékelni, milyen állapotokhoz kell alkalmazkodnunk, milyen károk és veszteségek árán. Ami a jövőt illeti, magasabb fokozatba kell kapcsolnunk ambícióinkat és tetteinket a vállalatok és az országok szintjén egyaránt. Ebből akkor sem engedhetünk, ha a térségünkre és a világ egyéb térségeire nehezedő geopolitikai feszültségek időnként elterelik a fókuszt. A BCSDH-ban a megkezdett tevékenységeket szeretnénk a már megszokott eltökéltséggel folytatni, fejleszteni a következő években is.” - emelte ki a legfontosabb feladatait Ifj. Chikán Attila.