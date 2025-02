Heteken belül leleplezik az új nyílt forráskódú kínai AI-modellt, ami nagyot szólhat

Portfolio 2025. február 27. 08:29

A kínai Baidu márciusban mutatja be mesterséges intelligencia modelljének legújabb verzióját, az Ernie 4.5-öt, amely fejlettebb következtetési és multimodális képességekkel rendelkezik majd - számolt be a Reuters. Nyártól hivatalosan is nyílt forráskódúvá válik a modell.