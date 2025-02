Jönnek Trump vámjai, egyre nagyobb az esés Amerikában

Portfolio 2025. február 27. 21:10

Elsősorban Donald Trump friss lépései befolyásolják ma a piaci hangulatot, tegnap ugyanis az amerikai elnök bejelentette, hogy vámokat vet ki az EU-ra. Emellett azt is bejelentette, hogy egy újabb hónappal elhalasztja a Kanadára és Mexikóra kivetett 25%-os büntetővám bevezetését. Ugyancsak befolyásolja a hangulatot a rengeteg befektető által közelről figyelt Nvidia gyorsjelentése - a chipgyártó verte a várakozásokat és kifejezetten pozitívan nyilatkoztak a kilátásokkal kapcsolatban. Emellett fontos makroadat is érkezett ma: felfelé módosított PCE inflációs adatok és a vártnál magasabb új munkanélküli segélykérelmekre vonatkozó közlés érkezett, mindez az inflációs nyomás feléledésére és a növekedés lassulására utal, aminek következtében megnőtt az idei kamatcsökkentés esélye. Ezt követően újra megszólalt az elnök, aminek nem örültek a piacok. Trump bejelentette, hogy március 4-én életbe lép a Mexikóra és Kanadára kivetett 25%-os vám, valamint további 10%-os vámot helyez kilátásba a kínai importra, mivel ezekből az országokból továbbra is nagy mennyiségben áramlik be "halálos kábítószer" az Egyesült Államokba.