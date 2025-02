Őrült pénzeső jöhet a Magyar Telekomtól, viheti haza a profitot az anyacég

Több meglepetéssel is szolgált a Magyar Telekom, most a profit 80 százalékát fizetik ki a részvényeseknek (osztalék és részvényvisszavásárlás), a következő években pedig akár a teljes eredmény a részvényeseknél landolhat, ami nem kevés pénz, most hogy kivezették a különadókat, a bevétel pedig az inflációval párhuzamosan hízik, éves szinten közel 200 milliárd forintról van szó. Ebből egyre nagyobb szelet jut az anyacégnek, ami a Magyar Telekom új osztalékpolitikája alapján egyre nagyobb összeget vihet haza. Eljátszottunk a gondolattal, mi lenne, ha tényleg a teljes profitját odaadná a részvényeseknek a Magyar Telekom.