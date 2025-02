Reagálnak a tőzsdék Trump bejelentéseire

Portfolio 2025. február 28. 09:23

Eséssel indul a nap a tőzsdéken, ami annak tudható be, hogy Donald Trump tegnap bejelentette, hogy március 4-én életbe lép a Mexikóra és Kanadára kivetett 25%-os vám, valamint további 10%-os vámot helyez kilátásba a kínai importra, mivel ezekből az országokból továbbra is nagy mennyiségben áramlik be "halálos kábítószer" az Egyesült Államokba. A kriptodevizák piacát már erősen megütötték a hírekre, bezuhant a bitcoin.



Ezeken felül ma a nemzetközi fronton igazi adatdömping lesz: mindenki a német kilábalásra vár, ezért a ma érkező német infláció, munkanélküli ráta és kiskereskedelmi forgalom nagyon fontos lesz a piaci hangulat szempontjából. Szintén ma teszi közzé az Európai Központi Bank a felmérést a fogyasztói inflációs várakozásokról, míg az USA-ból a Fed által szorosan figyelt PCE inflációs adat érkezik, illetve bővebb képet kaphatunk az amerikai fogyasztó bevételeiről és kiadásairól is.