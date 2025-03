Elkezdődött a Portfolio Biztosítás 2025 konferenciája

A magyar biztosítási piac újabb kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe 2025-ben. A kormány és az MNB stratégiai és szabályozási tervei jelentős hatást gyakorolhatnak a szektor működésére, az iparág szereplői például az Etikus 2.0 életbiztosítási szabályozásra való felkészüléssel, az átállás gyakorlati kérdéseivel és annak várható hatásaival foglalkoznak. A konferencia külön programpontot szentel a márciusi lakásbiztosítási kampánynak is, amely idén már a második nagyobb megmozdulása lesz a szektornak ezen a téren. Emellett kiemelt figyelmet kapnak az AI-alapú, technológiai és termékinnovációk, amelyek új távlatokat nyithatnak a magyar biztosítóknál, továbbá a gépjárműbiztosítások jövőjére vonatkozó kérdések is napirendre kerülnek.

2025 az értékesítők és közvetítők számára is kritikus évnek ígérkezik, hiszen a digitalizáció és a változó ügyféligények új kihívásokat hoznak a területen. A konferencia panelbeszélgetései, előadásai és interaktív programjai ezekre a témákra is kitérnek, lehetőséget biztosítva az ágazat kulcsszereplőinek, hogy közösen vitassák meg a stratégiai lépéseket. Az esemény a Portfolio hagyományainak megfelelően nemcsak a biztosítók, hanem biztosításközvetítők, jogi és tanácsadó cégek, IT-szolgáltatók és más beszállítók számára is releváns kérdéseket jár körbe. A résztvevők számára a networking lehetőségek kiváló alkalmat biztosítanak a jövő üzleti lehetőségeinek és kockázatainak megismerésére.

Fotók a konferenciáról: Stiller Ákos és Mónus Márton / Portfolio