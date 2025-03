Gigantikus fegyverkezés jöhet Németországban, megállapodtak a konzervatívok és a szociáldemokraták

A következő német kormány megalakításában részt vevő CDU és az SPD ma megállapodott egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásáról és a hitelfelvételi szabályok felülvizsgálatáról, a cél a hadsereg megújítása és a növekedés beindítása Németországban. A konzervatívok és a szociáldemokraták jövő héten terjesztik javaslataikat a német parlament elé.

Számítunk arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok a jövőben is kitart kölcsönös szövetségi kötelezettségeink mellett. De azt is tudjuk, hogy a nemzet- és szövetségi védelmünk erőforrásait most jelentősen bővíteni kell

- mondta Friedrich Merz, a CDU/CSU konzervatívok vezetője és a következő német kancellár, aki hozzátette:

Tekintettel a kontinensünkön a szabadságunkat és a békét fenyegető veszélyekre, most ugyanez kell, hogy vonatkozzon a védelmünkre is: Bármi áron.

Ezért a bruttó hazai termék egy százalékát meghaladó védelmi kiadásokat mentesíteni kell az adósságfék alól.

Markus Söder, a CSU vezetője a következőket mondta:

Végül e mellett az út mellett döntöttünk, a biztonság mellett. Mindent, amire a Bundeswehrnek szüksége van ahhoz, hogy egy erős hadsereggé váljon, amely képes megvédeni minket és a NATO-ban, Európában, meg fogjuk vásárolni.

Söder egy XXL beruházási programról beszélt, és hozzátette:

Teljesen újrafegyverkezünk - katonailag, de gazdaságilag és technológiailag is.

Merz közölte, hogy a CDU/CSU és az SPD parlamenti frakciója a jövő héten indítványt nyújt be a Bundestag alsóházához az alkotmány módosítására, hogy a gazdasági teljesítmény 1 százalékát meghaladó védelmi kiadások mentesüljenek az adósságfék alól.

A tervezett 500 milliárd eurós, hitelből finanszírozott speciális alap tíz évig fog működni.

Az úgynevezett adósságfék megváltoztatásához és egy külön alap létrehozásához kétharmados többségre van szükség.

A CDU/CSU és az SPD siet, hogy a még jelenlegi parlamentben elfogadtassák a javaslatokat, mivel a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok a múlt havi választásokon elért erős eredményük után blokkoló kisebbségbe kerülnek az új parlamentben.

"A különleges infrastrukturális alapról és az adósságfék reformjáról szóló tárgyalások eredménye valódi fordulópontot jelent. Ha ez sikerül, akkor a német gazdaság stagnálása valószínűleg gyorsan leküzdhető. Nemcsak azért, mert most már sürgősen szükséges beruházások valósulnak meg, hanem azért is, mert az általános hangulat valószínűleg jelentősen megváltozik. Németország gazdaságilag és katonailag ismét cselekvőképes lesz"

- mondta Sebastian Dullien, az IMK intézet munkatársa.

Az elmúlt napokban nagyot emelkedtek az európai védelmi cégek részvényárfolyamai, nagyrészt azért, mert a piaci szereplők arra számítanak, hogy az európai országok jelentősen emelik majd védelmi kiadásaikat a következő években.

Címlapkép forrása: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images