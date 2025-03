Kitört a vámháború: nagyon csúnya, ami a tőzsdéken történik

Portfolio 2025. március 04. 15:31

Donald Trump vámbejelentéseinek hatására a hétfő esti órákban lefordultak az amerikai tőzsdék, ezt követően ugyan ma reggel Ázsiában felemás hangulatban telt a kereskedés, Európában pedig a nyitás óta szakadnak a tőzsdék. Az esés alól a magyar tőzsde sem kivétel.



Az elmúlt napokban nagyot menetelő védelmi papírok is megtorpantak, emellett az autógyártókat, valamint régiós bankrészvényeket, így az OTP-t is adják most a befektetők.