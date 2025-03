Mi újság a magyar biztosítási piacon? - A szakma nagyágyúi értékelték a helyzetet

Portfolio 2025. március 04. 17:00

Az év egyik legnagyobb biztosításszakmai rendezvényére került sor kedden a Portfolio rendezésében. A több mint 400 fő részvételével zajló Biztosítás 2025 konferencián sok szó esett a digitalizációról, a tavalyi két számjegyű piaci növekedésről és az idei kilátásokról is. Az éppen zajló lakásbiztosítási kampány mellett az életbiztosítások új, negyedik generációja is terítékre került. A piac általános hangulatát a rendezvényen elhangzottak alapján óvatos derűlátás jellemzi, ahogy ez a legérdekesebb gondolatokat bemutató alábbi tudósításunkból is kiderül.