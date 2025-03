Portfolio AI in Business: hogyan tartsuk a lépést a nem emberi léptékű fejlődéssel?

Portfolio 2025. március 05. 14:34

Az AI-boom még nemhogy nem csengett le, hanem még csak most jön a java: elkészülnek és a való életben teljesítenek a vállalati AI-megoldások. Több mint 500 fő részvételével zajlik a Portfolio AI in Business rendezvénye, ahol egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Mellébeszélés helyett üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és use case-eket mutatnak be a témában jártas tanácsadók, IT-beszállítók, és azok a nagyvállalati vezetők, akik már aktívan keresik vagy már meg is találták az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket.