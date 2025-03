Senki nem gondolta volna, mire képes az AI: jönnek az egy emberes, egymilliárd dolláros árbevételű cégek

2022. november 30-dika óta új időszámítás kezdődött el, ekkor tudatosult mindenkiben, hogy a generatív AI mire képes – hangzott el a Portfolio AI in Business 2025 mai rendezvényén. Jakab Roland, az MI Koalíció/HUN-REN elnök/vezérigazgatója előadásában kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán az elsődleges megatrend szerint a fejlődés sebessége és üteme, amit mindenki alábecsült. Szerinte nagyon közel vagyunk ahhoz, amikor jönnek az egy emberes, egymilliárd dolláros árbevételű cégek.

Jakab Roland, az MI Koalíció/HUN-REN elnök/vezérigazgatója előadásában arról beszélt, hogyan alakítja át a tudományos és az üzleti világot az AI-megatrend.

2022. november 30-dika óta új időszámítás kezdődött el, ekkor tudatosult mindenkiben, hogy a generatív AI mire képes, elengedhetetlen volt egy új stratégia létrehozása

– fogalmazott.

A mesterséges intelligencia nagyon sok technológiai területet fed le, vannak olyan feltörekvők, mint az Artificial General Intelligence vagy a Multiagent rendszerek.

Az elsődleges megatrend szerinte a fejlődés sebessége, üteme.

Ezt bizonyítja, hogy egy 2024 szeptemberi felmérés szerint az ARC Price -tól, 5 évvel a létrehozás után még mindig csak 30% körüli értéket mutatnak az emberi intelligenciához képest ezek a rendszerek. Ehhez képest decemberben már az OpenAI-ra 88%-ot mértek az emberi intelligenciához képest, úgyhogy megdőlt a teszt, új mérce kell. Januárban új mércével jöttek ki, ezt a „Humanity’s last exam” névvel látták el, itt az látszik, hogy az OpenAI Deep Research képességei nagyot ugrottak a többi modelléhez képest.

A szakértő úgy látja, nemcsak az intelligencia fejlődése szembetűnő az AI-modelleknél, hanem a nyelvértés, nyelvhasználat, a komplex tervezés mellett az olyan specializációk, mint a szerepbe helyezés, a rendszer promptok és flow designok, vagy éppen a domain fine-tuning. Ott van még a cselekvőképesség dimenziója is, a válaszadás, különféle fájlok bemásolása alapján értelmezés, a digitális eszközhasználatok integrációja.

Az AI egyre nagyobb szélességet jelent üzleti szempontból is, azon kívül, hogy segítséget kérünk konkrét feladatokhoz, feladatot adhatunk ki specialista virtuális csapatnak is. A konkrét példákra rátérve kifejtette, hogy a HUN-REN-nél AI for Science programot indítottak, itt létrehoztak egy AI nagyköveti hálózatot, akik a kutatóhelyeken megvalósuló, egyedi igényekre szabott AI inspirációs programot és támogatást nyújtják. Szervezeti oldalról az AI automatizált folyamatok fejlesztése, beillesztése a munkavégzésbe, minőségbiztosításba központi szerepet kell, hogy kapjon. Érdekességként hozott olyan példát is, ahol az AI automatikusan jut el a hipotézis generálásától az eredmények kiértékeléséig és a publikáció megírásáig.

Szerinte nagyon közel vagyunk ahhoz, amikor jönnek az egy emberes, egymilliárd dolláros árbevételű cégek.

A kutatás módszertanát szeretnék radikálisan átformálni, ez most a prioritás náluk. Úgy véli, ma már minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy vállalat minden tevékenységében és területén lehessen AI-t használni.

