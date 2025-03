Szárnyaltak a tőzsdék Európában, Amerika viszont esik

Az amerikai szolgáltató szektor gazdasági aktivitása februárban is növekedett, immár nyolcadik egymást követő hónapja – derül ki az Institute for Supply Management (ISM) friss jelentéséből. Összességében a szolgáltató szektor februári teljesítménye azt mutatja, hogy a gazdaság ezen része továbbra is stabil növekedést mutat, bár a szereplők között továbbra is aggodalom tapasztalható az esetleges vámintézkedések és a szövetségi kiadáscsökkentések hatása miatt.