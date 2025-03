Portfolio AI in Business: berobbant az AI-forradalom Magyarországra, nagy bejelentést tett a kormánybiztos

Portfolio 2025. március 06. 14:44

Közel 600 fő részvételével zajlott a Portfolio AI in Business rendezvénye, ahol egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkoztunk, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Palkovics László kormánybiztos a rendezvényen bejelentette: már készül, és egy hónapon belül a kormány asztalára kerül Magyarország átdolgozott mesterséges intelligencia stratégiája. A rendezvény két legfontosabb tanulsága, hogy egyrészt Magyarországon is egyre több AI-projekt élesedik, azaz a cégek és a munkavállalók egyre többen használják aktívan a mesterséges intelligencia eszközöket, másrészt aki még nem lépett be az AI-versenybe, annak azonnal bele kell vágnia, mert behozhatatlan hátrányba kerülhet.