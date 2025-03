Itt van már az energiatárolói-kánaán, mégis geopolitikai kockázatot jelent

Az elektrifikációs folyamatok és az időjárás alapú energiatermelők elterjedése azt idézte elő, hogy egyre nagyobb szükség van az olyan technológiákra, amelyek segítenek az áramhálózatok stabilitásának fenntartásában. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapnak az energiatárolói megoldások, hiszen ezek jelenthetik a jövőbeli áramhálózatok egyik sarokpontját. Azonban ahogy a technológia egyre fontosabbá válik, úgy nő a vele járó geopolitikai kockázat is, ugyanis Kína uralja a lítiumion alapú elektromos energiatárolók piacát, ami jelenleg a legelterjedtebb a tárolói lehetőségek között. Mindezt úgy, hogy számos egyéb, akár mechanikai, akár elektrokémiai megoldás is létezik már, amelyek sok esetben még hatékonyabbak is lehetnek a különböző tárolási feladatokra. Az energiatárolási irányairól és az üzleti kérdésekről is szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, további részletek és jelentkezés itt.