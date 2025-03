Célárat emelt az AutoWallisra az OTP

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az OTP azt írja, hogy ha az AutoWallis idén is sikeresen folytatja akvizíciós stratégiáját,

akkor a megemelt célár is konzervatívnak bizonyulhat.

Bár az európai autópiac rövid távú kilátásai nem túl kedvezőek, az OTP szerint (az AutoWallis által lefedett) a kelet-közép-európai piacok a tavalyi évhez hasonlóan idén is gyorsabban növekedhetnek.

A cég 2024-ben két cseh akvizíciót is végrehajtott, melyek pozitív hatása már az idei évtől érezhető lesz, ráadásul ezek nemcsak az árbevételt növelik, hanem a nagyobb mérethatékonyság-javulást is hoznak - írja az OTP. A magasabb marzsú szolgáltatási tevékenység bővítése is fókuszban van, ez pedig továbbra is az iparági átlag feletti eredménynövekedési dinamikát jelenthet.

Az előrejelzési időszakban egyszámjegyű (7,5%) éves átlagos bevételnövekedéssel és ~10%-os EBITDA bővüléssel kalkulálunk. Az OTP frissített modellje tartalmazza a tavalyi két cseh akvizíciót, de a jövőben tervezett felvásárlásokat nem, így az árbevétel 2029-re meghaladhatja az 570 milliárd forintot, míg az EBITDA a 32 milliárd forintot.

Az AutoWallis további terveiről interjút készítettünk Ormosy Gáborral, a vállalat vezérigazgatójával.

Az AutoWallis részvény értékeltsége jelenleg valamivel magasabb a szektortársak mediánjánál, ugyanakkor ehhez magasabb növekedés is párosul mind bevétel, mind pedig profit oldalon, ami az OTP szerint alátámasztja az árazást.

Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja az OTP részvényét, míg célárát a korábbi 180 forintról 210 forintra emelte. Ez a hétfői 178 forintos záróárfolyamhoz képest 18 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ