Nem mindennapi: Elon Musktól vett autót Donald Trump, és erre biztatta az amerikaiakat is

A Sky News tudósítása úgy fogalmaz, a Fehér Ház felhajtója ideiglenesen autószalonná változott, ahol különböző, elektromos meghajtású Tesla modellek sorakoztak fel. Donald Trump választása egy piros Model S-re esett, amire "gyönyörűként" és "Elon babájaként" hivatkozott.

