Donald Trump vámokkal fenyegeti az EU-t, gyors lefordulás a tőzsdéken

Az európai piacokon a kora délutáni emelkedés után hamar megérkezett a fordulat, miután Donald Trump újabb vámokat lengetett be, ezúttal több Európából importált alkoholos termékre. Már az elmúlt napokban is a kiszámíthatatlan amerikai kereskedelempolitika által okozott bizonytalanság nyomasztotta a piacokat, így az eszkaláció újabb jelére most is gyorsan esésbe kapcsoltak a vezető indexek. A DAX 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot gyengült.

