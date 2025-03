Pattannak a tőzsdék Amerikában, történelmi döntésre ralizik a DAX

Portfolio 2025. március 14. 15:05

Dübörög a vámháború, ez pedig a tőzsdéken is érezteti hatását. Tegnap az amerikai vezető részvényindexe ismét nagyobb eséssel zártak. Ezt követően Ázsiában ma reggel emelkedést láthatunk, és Európában is jó hangulatban telik a kereskedés. Dél körül nagyot ugrott a német tőzsde és az euró, miután a német kormánypártok megállapodásra jutottak az államadósság jelentős növeléséről szóló tervről. Eközben Amerikában is tart már a kereskedés, a vezető indexek pedig a Nasdaq vezetésével felpattantak.



Piacmozgató gazdasági események szempontjából különösen a Michigan-i Egyetem délután érkező fogyasztói bizalmi indexére ajánlott figyelni. Az index legutóbb az inflációs várakozások komoly megugrását mutatta.