Elon Musk bejelentette: már jövőre űrhajó indul a Marsra egy humanoid robottal

Elon Musk bejelentette, hogy a SpaceX Starship űrhajója jövő év végén indul a Marsra, fedélzetén a Tesla humanoid robotjával, az Optimusszal. A milliárdos vállalkozó szerint az első emberes Mars-expedíciók 2029-ben vagy 2031-ben indulhatnak.

A SpaceX alapítója pénteken az X közösségi platformon jelentette be, hogy

a Starship űrhajó a tervek szerint 2026 végén indul a vörös bolygóra.

A küldetés különlegessége, hogy a fedélzeten utazik majd az Optimus, a Tesla által fejlesztett humanoid robot is.

Musk szerint az első emberes Mars-expedíciók akár már 2029-ben megkezdődhetnek, bár valószínűbbnek tartja a 2031-es indulást, amennyiben a kezdeti leszállások sikeresen zajlanak. A milliárdos tavaly áprilisban egy befektetői konferenciahíváson azt is elmondta, hogy az Optimus robot várhatóan 2024 végére már képes lesz gyári feladatok elvégzésére.

A Reuters novemberben arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnöksége alatt Musk Mars-utazási tervei nagyobb nemzeti prioritást élveznének, ami jelentős változásokat hozhat a NASA Hold-programjában, és lendületet adhat a SpaceX fejlesztéseinek.

A Starship kulcsfontosságú szerepet játszik a SpaceX jövőbeli műholdindítási üzletágában, amely területen a cég jelenleg is piacvezető a részben újrafelhasználható Falcon 9 rakétájával. Az űrhajó emellett Musk Mars-kolonizációs terveinek megvalósításában is központi szerepet tölt be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images